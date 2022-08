FOTO, VIDEO: Léto v kempu u Broďáku? Vodnická restaurace, koupání i rybolov

Čtenář reportér Čtenář

Kemp na břehu rybníka Brodský se nachází uprostřed turisticky velmi atraktivní oblasti východních Čech, asi kilometr od Červeného Kostelce. Nabízí rodinnou rekreaci i mnoho výletních cílů nejen do krásné přírody, ale i na zámky, do klášterů, na zříceniny hradů, do pevností, skalních měst i safari parku. Podívejte se, jak vypadá letošní léto v kempu. Fotografie vás provedou celým areálem.

Autokemp Brodský u Červeného Kostelce. Léto 2022. | Foto: se souhlasem Libora Hella