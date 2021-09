Za velmi krásného počasí se turnaje Grand Prix Semechnice zúčastnilo pouze osm týmů. Hrálo se systémem každý s každým s tím, že o první místo v turnaji se utkal první a druhý tým základní skupiny. Ve finále se tedy utkal vítěz skupiny Semechnice X s druhým Nekopnem si. Po vítězství 10:3 ve třetím setu se z putovního poháru a cen pro vítěze radoval tým Semechnice X. Třetí místo vybojoval tým Sokol Semechnice. Konečně pořadí: 1. Semechnice X 2. Nekopnem si, 3. Sokol Semechnice, 4. Fronta na pivo, 5. Dopája, 6. Synkov, 7. My tři, 8. 3Q Metal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.