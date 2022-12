Planoucí svíce na adventním věnci navodila vánoční atmosféru měsíce prosince. Tisíce světel zdobících ulice měst, jakoby vstoupily i do očí lidí, kde zažehly sváteční náladu nastávajících svátků. Nastal čas, kdy končí hektická doba nakupování, úklidu, vaření a mění se v období zklidnění, rozjímání a dobrých skutků. V této době jsou prostě lidé na sebe milejší. Tato sváteční atmosféra neušla pozornosti Rodinného centra Srdíčko v Ústí nad Orlicí a tak vedení připravilo akci, kterou podpořilo tento nejkrásnější čas v roce. V besedě pro posluchače ožily staré tradice a vzpomínky mnohdy sahající až do dětských let, kdy vrcholem vánočních svátků byla a dodnes jsou večerní setkání u štědrovečerní tabule a zářícího stromku. Skutečné podoby pak nabyla dekorace prostřeného stolu z přírodních materiálů a radost z obdarování i přijímání dárků.