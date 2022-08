Letos poprvé týmy soutěžily na nové náběhové dráze, kterou místní sbor svépomocí vybudoval několik týdnů před závody a to díky podpoře okolních podnikatelů a finanční podpoře obce. Všechny týmy zápolili ve dvou kolech o co nejlepší časy samozřejmě pro získání cenných bodů do celkové hodnocení ligy. Letošní série závodů se může těšit téměř dvojnásobné účasti týmů oproti předchozím ročníkům. I tento aspekt podpořil skvělou atmosféru celého závodu v Lukavici.