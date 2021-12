A tak již v pátek před druhou hodinou, kdy oficiálně Dny otevřených dveří začaly, se v areálu školy objevovaly první hloučky nedočkavých návštěvníků, mezi kterými nechyběli ani budoucí studenti této školy. Jejich kroky směřovaly k bílým dveřím, za kterými bylo již vše připraveno k prvnímu opravdovému křtu této nové modré školní „krásky“.

Vždyť její stavba trvala neuvěřitelných 240 dní a byla realizována z projektu „Zkvalitnění konkurenceschopnosti a podpora vzdělanosti“. Celkové náklady projektu dosáhly 83 434 966 Kč. Zastavěná plocha objektu pak je 1 292,31 m2, délka budovy 52 m, šířka 25 m a výška 14 m. Škola je plně bezbariérová, z přízemí do 1. patra vede prosklený výtah.

První, co zvědavé návštěvníky v budově upoutalo, byl vláknový laser v největší laboratoři v přízemí, který s lehkostí vyřezával z několikamilimetrového plechu zadané obrazce. Společnost tomuto 10 t obrovi pak ve vedlejší laboratoři dělali další kovoví obři, a to roboti KUKA, kteří se stali po oba dny hitem prohlídky. S graciézností totiž přesouvali papírové krabičky z jednoho rohu laboratoře do druhého. A každému pak na tóny písně Adéle zatančili na rozloučenou.

Posledním místem v přízemí, kam stálo za to nahlédnout, byla nová moderní svařovna. V té bylo zatím ticho a klid, ale za pár dní už i ona přivítá nedočkavé studenty.

V prvním patře návštěvníky pohltil ruch deseti odborných učeben, ve kterých si zájemci prohlédli 3D tiskárny, novou výpočetní techniku, tiskárnu, robotické stavebnice a odborné učebny pro strojírenské obory.

A jak se nová školní budova pro odborný výcvik líbila? To shrnul jeden z návštěvníků ve svém zápise v pamětní knize školy: „Klobouk dolů přátelé. Neskutečné vybavení a podmínky pro vzdělávání. Konečně škola, která připravuje a učí praxí…“

Je pravdou, že touto novou budovou se Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška posouvá mezi moderní školy 21. století.

Mgr. Jana Melicharová, SŠ – PVC Dobruška