V sobotu 11. září úspěšně reprezentoval doudlebský Floriteam seniory Královéhradeckého kraje v obci Střeň. Málá vesnice v Olomouckém kraji pořádala v nádherném prostředí 4. ročník letní slavnosti Komárfest spolu s oslavami 140 let základní školy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.