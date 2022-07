Československé legie je označení používané pro jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků za první světové války. Příslušníci legií v Rusku se zúčastnili několika vítězných bitev války na ruském území. Bojovali a vítězili i v boji proti bolševikům. Dokonce měli v rukou ruský poklad. Ten ale vrátili bolševikům. Do Československa se legionáři vrátili z Vladivostoku mnoha strastiplnými cestami loděmi. Někdy i cestou kolem světa.

Jaroslav Černý

Legiovlak ve Slatiňanech zůstal do neděle 26. června. Od 28. června do 3. července bude vlak parkovat v Sázavě, od 5. do 10. 7. v Ledči nad Sázavou a potom se přesune do Kuřimi, celý program Legiovlaku na letní prázdniny najdete zde Vstup do Legiovlaku je zdarma.

Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů.