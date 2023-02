FOTO: Bartošovická bílá stopa byla vydařená. Přišel i Rampušák

V sobotu 11. února uspořádala Jednotka Sboru dobrovolných hasičů a Obec Bartošovice v Orlických horách s podporou místních nadšenců amatérský závod na běžkách. Chtělo by se říci, že jsme trefili do černého, ale spíš do bílého. Tedy do krátkého období, kdy byl sníh, nepršelo ani nebyl extrémní mráz.

Bartošovická bílá stopa byla vydařená. Přišel i Rampušák, duch Orlických hor. | Foto: Petr Zámečník

Kromě skupiny pořadatelů a pomocníků se sešlo sedmnáct závodníků ve třech kategoriích, každá kategorie startovala hromadně. Pan starosta zahájil závody povzbudivým slovem a už to frčelo. Nejprve vyrazily na trať děti, po jejich dojezdu současně ženy a muži. Výsledky – děti: 1. místo Kamila Vítková, 2. Justýna Matysková, 3. Mikuláš Týle. Cenu dostala také Stázinka Saturková jako nejmladší, startovala v necelých pěti letech. Tato se zúčastnila závodu také loni. Kategorie - ženy: 1. Stáza Přikrylová, 2. Monika Březinová, 3. Hana Tylšová, 4. Nikola Březinová. Kategorie - muži: 1. Aleš Ditrt, 2. Šimon Majtan, 3. David Majtan, 4. Milan Holeček. Pokud se v některém jménu objevila chyba, omlouvám se. Některá jména mají více psaných variant. Každý závodník obdržel pamětní keramickou medaili a drobný mls. Umístivší se závodníci se mohli těšit z hodnotných cen. Ceny zajistili hasiči, Obec Bartošovice a Chráněné dílny Kopeček. Byly i finanční příspěvky od návštěvníků. K dispozici bylo i pestré občerstvení, děti si užívaly čas s koníky a poníky, některé se svezly na sněžném skútru. A přišel i Rampušák, duch Orlických hor. Petr Zámečník - Bartošovice v Orlických horách