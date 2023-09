V sobotu 16. září 2023 se na zámecké sýpce v Doudlebách nad Orlicí konala oslava 15 let založení skupiny Floriteam Doudleby nad Orlicí. Všichni účastníci, účinkující i diváci byli velmi spokojeni.

Floriteam slavil v doudlebské sýpce. | Foto: archiv Floriteamu

Jedna z návštěvnic z Týniště nad Orlicí zhodnotila toto odpoledne v dopise.

Na seníku lze dobře spát, ale tak tomu nebylo v sobotu v Doudlebách.

Kdy na sýpce se tančilo a 15 let slavilo.

Floriteam, ve složení žen nadprůměrného věku („673“),

bavil nás a léčil namísto léků.

Průvodní slovo Hany Haškové bylo nápaditě střídáno videi a písněmi dua Mirka Tomana,

zatímco skupina tanečnic kostýmy měnila všema rukama.

Ocitli jsme se s nimi v hospůdce i mezi námořníky,

Karel IV. na hrad Karlštejn i na koni přicválal mezi své služebníky.

Šenkýřka Věrka nás posilnila lahodným mokem

a na stole ukázala, jak umí pěkně hodit bokem.

I na soudobé ukázky tanců se dostalo, to aby "potomstvo" obdivně koukalo.

Nad úžasným rautem paní Gažíové a pečenými dobrotami oči planuly,

holek nožičky i ručičky zabrat ale dostaly. Chvála!

V Doudlebách všichni Janu Florianovou, autorku všech tanců a jejich nácviku, znají

a my si přejeme, ať nejen oni ji ještě dlouho mají!

Díky za pěkné odpoledne, Floriteamu tanečnice

(návštěvnice z Týniště n. O.)

Skupina Floriteam děkuje všem, kteří se na uspořádání a přípravě oslavy podíleli. Děkujeme všem, kteří na akci dorazili, kteří s námi slavili, kteří pomohli ke krásné atmosféře celé oslavy. Bez hostů by oslava nebyla.