Festivaly kreativity Maker Faire se letos představí celkem ve dvanácti městech po celé republice. Na akcích se setkávají nadšenci i profesionálové, různého zaměření a všech věkových kategorií, aby ukázali své vynálezy a podělili se o své poznatky.

Z festivalu Maker Faire. | Foto: Archiv pořadatele

Pořadatelé očekávají zapojení přes 500 tuzemských makerů s návštěvností okolo 30 000 lidí. Největší Maker Faire se už po šesté uskuteční v Praze. Dvoudenní akci budou od 10. do 11. června hostit Křižíkovy pavilony na Výstavišti Praha.

“Máme radost, že se nám rok od roku daří víc propojovat nejen makery mezi sebou, ale i celou makerskou komunitu s širokou veřejností. Maker Faire je místem kreativity a jejího vzájemného sdílení. Člověk může festival zažít doslova na vlastní kůži, na většinu věcí si sáhnout a vyzkoušet. Utváříme princip tvůrčí komunity, kdy každý jednotlivý návštěvník má potenciál se sám stát makerem,” vysvětluje programový ředitel festivalu Vojtěch Kolařík.

Festivaly Maker Faire se oproti loňskému ročníku rozrostou a návštěvníci budou mít možnost zavítat celkem do dvanácti českých a moravských měst. Premiérové ročníky pořadatelé připravují 25. března v Karlových Varech, 15. dubna ve Zlíně a 6. května v Ostravě. Během jara následují festivaly v Plzni, Rychnově nad Kněžnou, Praze a poprvé také ve Vrchlabí. Podzimní část odstartuje v září Českých Budějovicích a pokračovat bude v Mladé Boleslavi, Liberci, Brně a Olomouci.

Premiéra festivalu v Rychnově: Nejúspěšnější byla stavba raketek na vodní pohon

“Největší akce letošního ročníku Maker Faire se tradičně uskuteční v Praze, a to už pošesté. Těší nás, že se vracíme do velkolepých prostor Křižíkových pavilonů v rámci Výstaviště Praha. Desítky nadšených tvůrců a makerů z Česka i zahraničí tady druhý červnový víkend ukážou své výtvory, vynálezy a objevy. Například spolu s výzkumníky z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity budeme zkoumat, jak funguje vynalézání,” komentuje Kolařík a dodává: “Také nás těší, že se poslední dobou do Maker Faire zapojuje víc kreativních a tvůrčích žen. Ženy jsou v maker komunitě pořád docela vzácné a je pro nás důležité tento stav měnit. ”

Světová přehlídka kreativity se v letošním roce zaměří především na oblasti vzdělávání, start-upů, umělé inteligence, open hardwarů a open source. Pozadu nezůstanou ani nové technologie, 3D tisk, design nebo současný trend pěstování microgreens.

Z festivalu Maker Faire.Zdroj: Archiv pořadatele

V Česku najdeme řadu úspěšných vynálezců a makerů, kterým se podařilo svého koníčka překlopit do plnohodnotného živobytí. Někteří se dokonce řadí ke světovým kapacitám, jako například Josef Průša se svými 3D tiskárnami. S Maker Faire spolupracuje jako partner už šestým rokem.

“Dlouhodobá spolupráce s Maker Faire mi dává smysl hned v několika rovinách. Sám jsem jako maker začínal a je pro mě důležité podporovat tvůrčí maker komunitu, protože vím, jak těžké někdy může být přicházet s kůží na trh,” říká Josef Průša a dodává: “S Prusa Research na festivalech ukazujeme, co je 3D tisk, jak funguje a co pomocí něj lze vyrobit. Na všech festivalech jsou také dostupné workshopy, na kterých si lze 3D tisk vyzkoušet. Spousta lidí o tomto progresivním odvětví stále nemá úplně dobré povědomí a Maker Faire nám pomáhá informovanost veřejnosti rozšiřovat."

Maker Faire propojuje své síly s řadou dalších zajímavých partnerů. Významným projektem je například spolupráce s Velvyslanectvím USA v České republice zaměřená na STEM vzdělávání s environmentálním přesahem. V Mladé Boleslavi, Rychnově nad Kněžnou a Vrchlabí se na festivalu podílí Nadační fond ŠKODA. Do olomouckého Maker Faire se aktivně zapojuje a festival podporuje společnost Honeywell Aerospace, v Ostravě potom firma ABB.

Festivaly Maker Faire 2023

v Královéhradeckém kraji

28. 5. Maker Faire Rychnov nad Kněžnou - Jízdárna

17. 6. Maker Faire Vrchlabí - Ekocentrum Krtek

Leona Daňková