Prázdniny se už blíží ke svému konci, ale čas užít si ještě několik letních dnů se spoustou zážitků ještě určitě nekončí. A tak bychom vás těmito řádky rádi pozvali na zářijový prodloužený víkend v Jeseníkách.

Velké Losiny - ruční papírna. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Spolky Doteky naděje, z. s. a Městská organizace seniorů Dobruška si pro vás připravily pobyt v Malé Morávce, kde budeme v hotelu BRANS ubytováni ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Od čtvrtka 14. do neděle 17. září 2023 čeká na všechny účastníky několik výletů po okolí a vy se můžete těšit například na hrad Sovinec, navštívíme i Velké Losiny, kde zajdeme do obchodu s pralinkami, projdeme se po zámecké zahradě, která je právě v měsíci září krásně rozkvetlá, a pokud patříte k těm, kteří ještě neví, jak se ručně vyrábí papír, můžete se vše dozvědět v místní firmě, která se touto výrobou zabývá.

Na své si přijdou i milovníci piva, a to při exkurzi pivovaru v Bruntále. Ošizeni nebudou ani milovníci koní, za kterými se vydáme do Karlovic na farmu, kde nás seznámí se životem koní a budete se moci na nich i projet. O kousek dál se nachází Holčovice - Jelení, kde zavítáme do místní Ekofarmy. Chybět nebude ani projížďka na sedačkové lanovce a spoustu dalšího.

Pokud se vám naše zářijová nabídka líbí a chtěli byste si 4 zářijové dny užít společně s námi, neváhejte se svým přihlášením na níže uvedené kontakty, protože počet míst je omezen kapacitou míst v autobuse. Cena za ubytování s polopenzí a veškerou dopravu činí 4 000 korun. Trasa autobusu bude určena podle míst přihlášených účastníků. Přihlásit se můžete telefonicky, nebo psát nejpozději do 30. srpna 2023 na níže uvedené kontakty: renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz, mobil: 732 262 600, tel: 494 622 953.

Těšíme se na náš další bezva společný čas.