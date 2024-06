Dopad klimatických změn. Kudlanka nábožná se objevila i na řadě míst Rychnovska

Klimatické změny už nejsou jenom fikcí, ale skutečností. Oteplování planety, tání ledovců – to je jen málo toho, co klimatické změny přinášejí. S tím souvisí i šířeni živočišných druhů do severnějších časti nejen Evropy. Ptáci, kteří odlétali na zimu do teplejších krajin tady někdy zůstávají, jako např. červenka obecná, špaček obecný, čap bílý a mnoho dalších. A ti, kteří k nám přilétali na zimu, sem už nelétají nebo velmi málo, jako např. havran polní. Dalším příkladem může být pavouk křižák pruhovaný, původní u Středozemního moře, nyní i ve vyšších polohách Orlických hor. A tak bychom mohli jmenovat další živočichy, rostliny nevyjímaje. Podobné to je i s kudlankou nábožnou.

Kudlanka nábožná v PR Jelení lázeň. | Foto: M. Čapek

Není to ještě tak dlouho, co jsme ji v České republice mohli zastihnout pouze na jižní Moravě. Odtud se kudlanka nábožná rozšiřuje na sever a severozápad republiky. Uběhlo pár let a máme ji i v Orlických horách. Na Rychnovsku a nejbližším okolí byla poprvé zjištěna v Javornici (2016). Dále pak v Bělé u Liberka, v Bohuslavicích nad Metují, v Malé Čermné (2017), v Klášterci nad Orlicí, v Brné u Potštejna, na Hadinci, na kopci Polom u Bartošovic v Orlických horách, v Rychnově nad Kněžnou (2018), v Kostelci nad Orlicí, Šedivinách, Žamberku, Prostřední Rokytnici, ve Velké Ledské, v PR Jeleni lázeň, Opočně (2019), v Bartošovicích v Orlických horách, Kačerově, Nebeské Rybné (2020), v Šachově, Bolehošti, Rašovicích a Slemeně (2021), v Novém Městě na Metují (2022), v Rašeliništi nad Polankou, Lípě nad Orlicí a Klášterci nad Orlicí (2023). Zajisté se vyskytla i jinde. Pokud takovou lokalitu znáte, dejte mi o ni vědět na e-mail natura@dobruska.cz. Můžete připojit i fotku. Kudlanky řadíme mezi hmyz s nedokonalou proměnou, do čeledi kudlankovití. Kudlanka nábožná je jediným zástupcem čeledi v České republice. Jedna se o chráněný, kriticky ohrožený druh. Vyskytuje se na suchých lokalitách, na loukách, pastvinách a podobných stanovištích. Dospělí jedinci létají. Proto je to tak rychlý postup a ve spojení s větrem jsou nálezy i v místech, kde bychom je nečekali, např. Jeleni lázeň. Článek byl publikován ve vlastivědném sborníku Panorama č. 32/2024. Pokud o něj máte zájem, můžete ho zakoupit v prodejně potravin v Dobrém, v informačních centrech v Opočně, Dobrušce, Rychnově nad Kněžnou, Rokytnici v Orlických horách, Kostelci nad Orlicí a Orlickém Záhoří, v knihkupectvích Naděje a Vávrová v Rychnově nad Kněžnou a v knihkupectvích v Dobrušce a Náchodě. Samozřejmě i u vydavatele v Hlinném, včetně starších čísel. Pokud by byl další zájemce o prodej tohoto sborníku, můžeme se na výše uvedené e-mailové adrese domluvit.