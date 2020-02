Před deseti lety byl v tehdejší budově Karlovy univerzity 13. ledna slavnostně otevřen volnočasový klub pro děti a mládež, Vješák, pod záštitou Sboru Jednoty bratské v Dobrušce, se kterým je dodnes pevně spjat.

Volnočasový klub v Dobrušce. | Foto: Zdroj redakce

Od svého založení se věnuje práci s organizovanou i neorganizovanou mládeží ve věku 12-26 let a od roku 2014 rozšířil svoji cílovou skupinu o děti ve věku 6-11 let, kterým se věnuje každou středu formou klubu Vješáček. Klub od svého vzniku ušel dlouhou cestu plnou různých dobrodružství, v roce 2014 se přestěhoval do větších prostor na dobrušském náměstí, mezi lety 2013 a 2018 provozoval akční airsoftový klub, uspořádal tři letní tábory, nespočet jednorázových akcí a preventivně zaměřených programů.