Při té příležitosti vyjádřil přání, že se chce podívat do Střední školy - Podorlického vzdělávacího centra, kam ho již dříve pozval ředitel školy Ing. Vladimír Voborník. Při této příležitosti zcela neplánovaně poklepal na základní kámen nové moderní školní budovy za 84 miliónů, což pro něj bylo velkým překvapením. Tohoto slavnostního aktu se ještě zúčastnil starosta města Dobrušky Ing. Petr Lžíčař.

Ve svých slovech nad základním kamenem spokojený ředitel školy Ing. Vladimír Voborník připomenul, že v letošním roce škola slaví 70. výročí svého vzniku, tak tato nová budova je takovým dárkem k jejím narozeninám, a že se téměř po třech letech usilovného jednání podařilo vybrat stavební firmu, u níž je záruka, že stavbu zdárně dokončí. Hejtman PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D. doplnil, že si váží toho, že se ve škole vychovávají absolventi tak potřebných technických a strojírenských oborů. Starosta města Dobrušky Ing. Petr Lžíčař už jenom dodal, že je to úžasná událost pro celou Dobrušku a že věří, že stavba dobře dopadne.

Samotná budova je budovou bezbariérovou a bude v ní deset odborných učeben, laboratoř se sedmi za sebou spojenými roboty KUKA, laboratoř s CNC stroji a svářečská dílna se čtyřiadvaceti pracovišti.

Realizace této stavby tak posouvá Střední školu - Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce mezi nejmodernější střední školy v Královéhradeckém kraji.

Se školou se po velmi příjemné návštěvě hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán Ph. D. pak už jenom rozloučil slovy: “Ve Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška jsem dnes byl poprvé a jsem rád, že jsem mohl vidět školu, která vychovává odborníky, po kterých je hlad, ať už to jsou robotici, programátoři, lidi, co pracují s CNC stroji, nebo chlapy, co si umí stoupnout nejen k ponku, svěráku či frézce, prostě chlapy, co umí s kovem dělat zázraky. A jak je patrné na této škole, tak rčení „zlaté české ručičky“ stále funguje.“

Jana Melicharová