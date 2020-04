V Podorlickém vzdělávacím centru se sice neučí, ale staví

Již několik dní naši společnost paralyzuje malý neviditelný protivník, který tvrdě zasahuje do našich životů. Vyhání nás z ulic, nepouští nás do zaměstnání, na kulturu, na sportoviště a hlavně do škol. Ty již několik dní zejí prázdnotou a po chodbách se místo žáků a studentů prohání ticho a klid. Učitelé učí své nepřítomné žáky pomocí moderních digitálních technologií nebo internetu.

V Podorlickém vzdělávacím centru se neučí, ale staví. | Foto: Jana Melicharová