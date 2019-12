Přejeme dny naplněné láskou a laskavostí

Už jen pár dnů zbývá a my si budeme užívat Štědrý den a těšit se na příchod Ježíška. Po tomto kouzelném čase už je to jen krůček k tomu, aby se rok 2019 stal minulostí a my budeme všichni stát na startu roku 2020.

Renata Moravcová a její věrný průvodce Xanto. | Foto: Deník/ Jana Kotalová