Start do sezóny byl pro některé z nás úplně nový začátek s požárním sportem, některé změnily svůj dosavadní post a zbytek se nám vrátil po mateřské dovolené. I to byl důvod, proč jsme se rozhodly běhat Podorlickou hasičskou ligu. Ta se běhá ve většině případů v rychnovském okresu a jedná se o ligu na nástřikové terče. Velmi rychle jsme se stmelily jako tým, ale úplně jsme se neintegrovaly na tuto ligu. Zlom nastal po domácích závodech, které byly na sklopné terče. Tady jsme se umístily na třetím místě s rychlejším časem 17,11. Jednou jsme ochutnaly sklopné terče a už nechtěly nic jiného. Jsou mnohem rychlejší a dynamičtější, tlačí nás pořád na sobě makat a posouvat se dál. Tato změna si vyžadovala změnit nejen celkový přístup k tréninkům, ale i soutěže.

Dubenec byl pro některé z nás úplně první zkušenost na jiné a rychlejší lize. Nervozita na sebe nenechala dlouho čekat a rozdělovač, který se zdržel na základně, zkrátil pravou proudařku. Ta bohužel hadici neudržela. I tak jsme svůj pokus úspěšně dokončily. Velichovky – po závodech v Dubenci další kolo Východočeské hasičské ligy. Přesto, že se nám čas 18,69 úplně nelíbil, odvezly jsme si první body v této lize.

Hned další den jsme zavítaly na umělou dráhu v Meziměstí. Pro mnoho týmů osudná trať. Dlouho jsme neviděly tolik neplatných pokusů. Běžely jsme s respektem, vše nám klapko, s časem 18,07 a rychlejším 17,66 jsme si odvezly krásné medaile za druhé místo. V rámci tréninku jsme se chtěly zúčastnit dvoukolových závodů. To v některých kolech splňuje Hasičská Pernštejn liga. Do Vinar jsme přijely jako první soutěžní tým a možná to bylo znamení. V prvním kole jsme si zajistily první místo a odvezly jsme si i cenu za nejrychlejší proudařku.

V neděli jsme jely do nedalekého Letohradu, kde se konalo další kolo VCHL tentokrát dohromady s EMAS extraligou ČR. Další velká zkušenost a hlavně podívaná na nejlepší týmy v ČR. Náš pokus byl perfektně rozběhnutý, ale bohužel pravá proudařka špatně zasedla na hadici a to jí rozhodilo. Z pohledu diváka to vypadalo děsivě. Naštěstí se nikomu nic nestalo a oba terče se nakonec rozsvítily.

Zatím poslední závody pro nás byly ve Studnici v rámci HPL. Trať byla nová pro všechny a mírně do kopce. Nervozita nás dohnala po tom, co na základně spadla hadice B. Koš nepadl na savici na poprvé, což zpozdilo celý útok, i to nám ale vyneslo páté místo a body do hodnocení. Cítíme na sobě zlepšení, ale pořád je před námi spousta práce, a to nás všechny moc baví! Se skvělou partou lidí jde vše lépe.

Na závěr bychom rády poděkovali všem partnerům, co nás podporují: Vrata Novák, IndiGo group, ZEA Rychnovsko, Drogerie Kaška, KP interiér Truhlářství, Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.

Anna Malá