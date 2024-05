Dětský den a Májové odpoledne 2024 v Borohrádku nabídly pestrý program

/OBRAZEM/ Tradiční Dětský den a Májové odpoledne, které letos dospěly do svého devatenáctého ročníku, připadly na sobotu 25. května. Pořádající město Borohrádek tuto nejvýznamnější kulturní akci připravuje mnoho měsíců dopředu a je to pak o čekání na předpověď počasí, aby všechny ty přípravy, co této velké akci předcházejí, nevyšly nazmar.

Poslední květnová sobota v Borohrádku plná zábavy se vydařila. | Foto: Martin Tobiška

Povedlo se. Slunce začalo trávník zbavovat posledních kapek večerního deště tak, aby pro zahájení dětských her a soutěží byly ty nejpříznivější podmínky. Celodenní program byl zahájen rybářskými závody O pohár starosty města, které organizačně zajišťovali členové MO ČRS Borohrádek z.s. na vodní nádrži Zámlýní. Firma Discoworld HK, zajišťující podium, zvukovou techniku a světla, byla se svými techniky připravena, a tak Petra Flígrová, moderátorka celé akce, mohla v půl desáté odstartovat na fotbalovém hřišti program pro děti. Krom volně přístupných pouťových atrakcí zde byly připraveny hry a soutěže ASPV Borohrádek, ukázka činnosti Policie ČR a výjezdové jednotky borohrádeckých hasičů s neodmyslitelnou pěnou. Své dovednosti předvedli v krátké ukázce žáci ZŠ T.G. Masaryka Borohrádek. Hned po jejich vstupu přišel na řadu David Bosh a jeho Blbinky s Davidem, animační program, který měl neskutečný spád a akci. O pitný režim dětí se postaralo město zdarma rozlévanými nápoji. Čas do čtrnácti hodin bylo možno vyplnit obědem výběrem z místních specialit restaurace Sport přímo na hřišti, nebo návštěvou restaurace Na Náměstí se zvěřinovými hody. Odpolední program byl zahájen vystoupením Bigbanďat, ZUŠ Týniště nad Orlicí se svými sólisty a malou přeprškou, která byla toho odpoledne jediná a program lehce poznamenala. O půl čtvrté se ve dvou vstupech po osušení parketu předvedly mažoretky Labety, TJ Čermná nad Orlicí. Hned po nich na pódium nastoupila rocková skupina A.D.U.R., s repertoárem rock & blues šedesátých a sedmdesátých let. Při přestavbě pódia pro další výpravnou koncertní show osmičlenné formace ABBA cz, mimochodem jednoho z našich nejlepších revivalů skupiny ABBA, probíhala na parketu před pódiem parkourová exhibice a následný workshop akrobatické dvojice Stayhero Team. S ohledem na blížící se hodinu začátku koncertu Olgy Lounové začalo houstnout publikum, což jistě udělalo radost akrobatickým tanečnicím Poledance Káťě & Gábi, které předvedly bravurní tandemový tanec u tyče. A pak už to přišlo, na pódium vstoupila Olga Lounová s doprovodnou kapelou, aby si svým vřelým a srdečným vystoupením získala všechny přítomné posluchače. Úžasný koncert a nekončící autogramiáda toho byla jednoznačným důkazem. Na poslední hudební vystoupení sobotního dne se připravovala rocková formace AC/CZ "Top AC/DC tribute show", ale než spustili svoje intro, na potemnělém parketu předvedl za kulisou bouřlivého potlesku svou ohnivou barmanskou show Petr Hurta. Pak už tedy přišel čas pro zmíněné AC/CZ, kteří předvedli skvělou hudební i světelnou exhibici s tvorbou světově známých hitů AD/DC. Když po vytleskaných přídavcích kapela skončila, nebylo daleko do půlnoci. Tou dobou už se dalo směle shrnout, že den se vydařil, co do programu i počasí. Za přípravou akce takového formátu stojí mnoho práce. A zde chci poděkovat pořadatelům, zaměstnancům technických služeb, kteří areál připravovali, organizacím, spolkům, zúčastněným složkám, restauraci Sport, stánkařům i jednotlivcům. Zkrátka všem, kdo se na organizaci dne podíleli. Organizátoři děkují touto cestou i všem divákům za jejich účast, podporu a spoludotváření pohodové a přátelské atmosféry celodenní akce.