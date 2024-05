Letošní rok se budou dětské běžecké závody konat v Opočně již podesáté. Jubilejní ročník se ponese opět v duchu charitativní akce a účastníci budou moci přispět na auto pro nemocného chlapečka Filípka.

Z Dětské míle v Opočně. | Foto: Dana Ehlová

Závody se uskuteční 8. května od 9 hodin v zámeckém parku u skleníku. Na startovní čáru se mohou postavit všechny děti ve věku od 2 do 15 let. Startovat se bude od nejmladší kategorie (ročník narození 2022) po nejstarší, a nakonec si mohou zazávodit také rodiče.

Děti budou rozděleny do kategorií podle roku narození. Registrace do jednotlivých kategorií je na místě nejpozději 10 minut před startem. A samozřejmě také letos se můžete opět přihlásit předem a vyhnout se tak čekání na prezenci. Stačí zaslat na e-mail detskamile@seznam.cz jméno, příjmení a rok narození dítěte. Na místě si již vyzvednete pouze startovací číslo. Přihlásit předem se můžete do 5. května do 18 hodin. Poté už bude možná pouze registrace na místě.

Dětská míle, plakátZdroj: archiv pořadatele

Startovné tento rok bude dobrovolné a výtěžek z akce bude věnován na pořízení nového auta, které nemocný Filípek potřebuje k tomu, aby se dostal do školy, na terapie a lékařská vyšetření. Dětský autismus, psychomotorická retardace, opožděný vývoj řeči, hyperkinetický syndrom se známkami vývojové koordinační poruchy a centrální hypotonický syndrom, všechna tato onemocnění ovlivňovala Filípkův vývoj. Pořízení nového vozu pomůže jeho rodině pokračovat v každodenních aktivitách bezpečně.

Pojďme společně pomoci Filípkovi a přitom si vyzkoušet své běžecké síly. Také letos stačí s sebou přinést dobrou náladu a chuť si zazávodit, o ostatní se postaráme my

Těšíme se na vás!