Už je to téměř rok, co se změnila výuka nejen na naší škole. Vloni touhle dobou jsme si ještě nikdo z nás nedovedl představit, že místo plné třídy žáků budeme sedět před počítačem a s těmi našimi studenty budeme komunikovat někde ve virtuálním světě.

Den otevřených dveří on-line | Foto: OA TGM

Ale stalo se a svět se nezastavil. A nezastavili jsme se ani my, naše výuka, naši žáci připravující se na svůj další život. I když nám tato situace hodně vzala, především osobní kontakty, protože osobní přístup k žákům je jednou z priorit naší školy, hodně nám všem taky dala. Všichni jsme se museli naučit v krátké době novým věcem, novým technikám i počítačovým programům. Vše jsme se učili za pochodu, mnohdy selhala technika, internetové připojení či program. Ale zvládli jsme to. Naši žáci se museli naučit být zodpovědní sami za sebe, plánovat si svůj volný čas, rozhodnout se, co je pro ně v danou chvíli důležitější.