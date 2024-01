Co je Homesharing? Pomáhejme tam, kde to dává skutečný smysl

Erik. Pětiletý chlapec, na první pohled podobný ostatním klukům svého věku. Ještě v roce a půl byl vývojově napřed, ale pak došlo ke zhoršení řeči a celkové komunikace, poruchám spánku atd. Diagnóza? ADHD a porucha autistického spektra. Erik v podstatě nemluví, ale rozumí. Své okolí intenzivně reflektuje, avšak prostě po svém. Přes den chodí Erik do školky. Po zbytek času jsou jeho rodiče pod extrémním tlakem. Péče o chlapcovy potřeby a bezpečí je fatálně vyčerpává. Navíc mají dvě starší dcery, kterým se musejí rovněž věnovat. A jsou na to všechno sami. Přesněji řečeno: byli na to sami. Do té doby, než se rozhodli vyzkoušet homesharing pod patronací Centra Orion v Rychnově nad Kněžnou.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Raichl

O co se jedná? Homesharing je přirozená forma odlehčení rodinám pečujícím o děti s mentálním nebo kombinovaným postižením. Zastřešující organizace (v Královéhradeckém kraji je to Centrum Orion) propojí tyto rodiny s tzv. hostiteli – tedy dobrovolníky, kteří darují svůj čas handicapovaným dětem, s nimiž si hrají, uvaří oběd, chodí na procházky, na zmrzku… Rodiče tak získávají prostor k odpočinku, načerpání energie, vyřízení nutných záležitostí apod. Díky neocenitelné podpoře Nadačního fondu ABAKUS nabízí homesharing celkem osm organizací v osmi krajích ČR. A několik dalších stojí na „startovní čáře“. Brzy bude pokryta celá mapa naší vlasti (viz www.homesharing.cz). Leckoho teď asi napadne, zda by tuto občasnou péči o handicapované dítě zvládl… „Ano, určitě!“ ujišťuje Mirka Červinková, ředitelka Centra Orion. „Máte-li otevřené srdce, staňte se hostitelem! Pomozte nám odlehčit pečujícím rodinám! Všechno potřebné vás naučíme a budeme vás po celou dobu provázet. Frekvenci i rozsah homesharingu nastavíme s ohledem na vaše možnosti tak, aby nedošlo k žádnému diskomfortu.“ Noc důstojnosti se blíží. Naději na důstojný život dává postiženým i Orion „Ten človíček vám může dát strašně moc,“ říkají hostitelé malého Erika, mladí manželé se dvěma syny přibližně v jeho věku. „Kdyby se nás někdo ptal, jestli bychom do toho šli znova, tak určitě ano.“ Homesharing poskytuje Erikovi sekundární rodinné zázemí - svědomité „náhradní rodiče“ a dva skvělé parťáky, s nimiž se učí nové dovednosti. Zcela přirozeně tak vstupuje do kontaktu se společenským prostředím mimo hranice primární rodiny. Což je vskutku důležitý vklad pro jeho budoucí osamostatňování! A benefit pro Erikovy rodiče? „Ten volný čas získaný díky homesharingu si náramně užívají,“ konstatuje speciální pedagožka Iva Pechancová, adaptační průvodkyně Centra Orion. „Maminka úplně zkrásněla, má nový účes, maluje se. A když o něčem jednáme, tak jdeme do restaurace. Naděje dokáže veliká kouzla…“ Příběh Erika a jeho rodiny má tedy šťastný vývoj. Ale na světě nejsou jen šťastné příběhy… Patnáctiletý David trpící Downovým syndromem. Antonie, krásná pětiletá holčička, vitální a aktivní (až moc). Dvojčata Dominik a Tomáš (autisté). Čtyřletý Jakub postižený vzácným Angelmanovým syndromem. Co všechny tyto děti (a mnohé další) spojuje? Jejich rodiny stále vyhlížejí hostitele… Zoufale vzdorují hrozbě vyhoření a rozkladu domácího zázemí. V takové situaci má každá pomoc cenu zlata. Centrum Orion: Naděje dokáže veliká kouzla. Když na to nejste sami Přitom v jejich okolí dozajista žijí lidé, kteří by byli ochotni tuto výzvu uchopit a stát se občasnými „náhradními rodiči“. Ale je v tom háček: tito potenciální dobrovolníci se možná dosud o homesharingu nedoslechli (nebo ne tak, aby je náležitě zaujal). Máte-li trochu volného času a chuť pomáhat a zažít nové věci, přidejte se k homesharingu! V okolí vašeho bydliště také určitě čekají rodiny s postiženými dětmi – nenechme jejich naději uvadnout! Udělejme něco, co má skutečný smysl, něco zdánlivě „malého“, přesto důležitého pro lepší svět. Každý zlomek lásky, který do toho vložíme, se nám mnohonásobně vrátí, dodá novou energii… Protože solidarita není projevem slabosti, ale síly. Vše potřebné najdete na www.centrum-orion.cz/ohostitelstvi. Předem děkujeme třeba i jen za to, když povíte o homesharingu lidem, které by mohl zajímat.