Leden je měsíc, který bývá většinou časem dozvuku odcházejících Vánoc. Nejinak je tomu i letos, až na to, že nedávné Vánoce v sobě nesou jedno velké výročí přecházející až do ledna.

Ilustrační foto. | Foto: Aleš Jaluška

V předminulém roce jsme oslavovali 100 let od vzniku Československé republiky. O nedávných Vánocích jsme slavili 100 let Církve československé (husitské). Církve, která jako “národní” je úzce spjata s Československou republikou. Stejně jako tato republika se rodila za dramatických okolností ve stínu hrůz první světové války. Podobně jako se ubíral osud republiky, vinul se i osud CČS(H). Nadšení a často sebeobětování během první republiky, výdrž a sjednocení národa během druhé světové války, padesátá, šedesátá léta, skepse a odstoupení od jakéhokoliv idealismu během normalizace, dilema mezi úspěchem a čistým svědomím, pak nadšení 90. let a opět rozčarování z nenaplněných nadějí v letech minulých. Lidé žijící na území Československa vedli své duchovní zápasy někdy ve stínu, někdy před celým světem, někdy to byly velké bitvy a někdy jen šarvátky. Mnohdy lidé chtěli mít jen “to svoje”, “ten svůj pokoj”. Prostor, kde by je nikdo nerušil, nikdo na ně nemohl, nikdo jim neříkal, co mají dělat. Kde by si mohli své věci utvářet podle svého. Demokracie. Náboženská svoboda. Československá republika. Československá církev. Jaké byly začátky Československé republiky je známo, jaké byly začátky národní církve už tak v povědomí nemáme. Na počátku šlo jen o to, aby obyčejní věřící mohli prožívat bohoslužby ve svém národním jazyce. To, co je dnes pro nás samozřejmostí, ještě ve dvacátých letech minulého století bylo velmi nereálné. Aby mohly být bohoslužby v češtině, aby jim lidé rozuměli. Katoličtí kněží, kteří se tehdy o přijetí reforem ve Vatikánu pokoušeli, nebyli vyslyšeni a protože za sebou cítili velkou podporu lidí, nenechali své požadavky jen taj ležet. Vše nakonec vyústilo ve vznik nové církve - Církve československé ( v roce 1971 se přidává přídomek husitská). Někteří to pokládali za drzost, někteří měli strach. Někde bylo odhodlání k novým věcem, jinde opatrnost. Vše tehdy záviselo na silných osobnostech, a na tom, jak dokážou “novou věc" lidem zprostředkovat. Nelze nezmínit tu hlavní osobnost, která se novému hnutí obětovala a dala mu směr - prvního patriarchu Dr. Karla Farského.