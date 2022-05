Opět – po dvouleté odmlce způsobené koronavirem – k nám zavítali pracovníci firmy Assa Abloy – FABrika s budoucností, aby nám v rámci již tradičního dobrovolnického dne pomohli s údržbou bezbariérové zahrady a parčíku před Centrem Orion a společně s klienty a pracovníky Centra Orion probudili zahradu ze zimního spánku. Poprvé se s námi do této akce zapojila i prodejna VrKu Kytky made with love z Rychnova – nejen tím, že dodala zdarma zeminu i semínka a další rostlinky, ale také odbornou pomocí přímo na místě. Na zahradě jsme propleli záhony, zastřihli bylinky, zasadili a naseli nové rostliny. V parku před Centrem Orion jsme pohrabali suchou trávu, vyčistili altán, zastihli živý plot, doplnili kůru do okrasného záhonu. Také jsme obnovili výplň v hmyzím domku, který jsme s klienty postavili již vloni, a stále nám dělá v parčíku radost. Jarního sestřihu se dočkaly i stromy v parku a na zahradě a údržbou prošly ptačí budky. Nového hávu se po zaschnutí lazury postupně dočkají i lavičky, které nám pracovníci Assa Abloy pomohli obrousit a natřít, klienti s asistenty už začali pracovat na jejich smontování. Aprílové počasí nám naštěstí ukázalo vlídnější tvář a díky elánu všech pracovníků jsme za pouhé jedno dopoledne stihli probudit celou zahradu do jara. V rámci této akce jsme také přesadili pokojovky a některé rostliny už také připravili na Zahradní festival, který chystáme pro širokou veřejnost 18. května (více o něm můžete najít například na FB Centra Orion).