Měsícem září začal stres pro rodiče, děti, učitele i všechny ostatní. Své o tom ví také terapeutka rychnovského Centra Orion Taťána Brodská.

Centrum Orion poskytuje psychoterapeutické konzultace. | Foto: Mirka Červinková

„Přicházím do své pracovny v Javornické ulici v Rychnově, kam za mnou docházejí hlavně děti z běžných základních škol a vytahuji složky těch, kteří dnes přijdou na terapie. Nejdříve Aleš, 12 let, který má diagnostikovaný opoziční vzdor. Pak přichází Dalibor, 11 let. Ten potřebuje pomoci se soustředěním ve škole, také zmírnit celkový neklid a lépe zvládat svoji agresivitu. Další v pořadí je osmiletá Silva, docházející do 2. třídy. Ta má svůj svět. Hlavním cílem je zlepšit její vnímání sebe i okolního světa, dále zlepšit čtení a porozumění textu a posílit krátkodobou paměť. Posledním klientem je Radek, 10 let, kterému trvá, než se vyjádří, potřebuje udržet pozornost, také má neklidný spánek, našlapuje na špičky, a potřebuje zlepšit vnímání a paměť,“ vysvětluje terapeutka Taťána Brodská.