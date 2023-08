Centrum Orion v Rychnově nad Kněžnou podporuje rodiny s dětmi s postižením. Zapojit se do pomoci pečujícím můžete i Vy – například stát se hostitelem v projektu Homesharing.

Michal a Pavel. | Foto: archiv Centra Orion

Tomáš - třicetiletý mladý muž se zájmem o všechno kolem sebe, včetně toho, jestli už místní „jezeďáci“ konečně sklidili obilí. A jeho o něco mladší kamarád Fanda, vášnivý fotograf a skutečný borec v práci s počítačem. Ač jsou každý úplně jiný, mají docela dost společného. Třeba invalidní vozík, na který jsou celoživotně upoutáni. A protože mají postižené i ruce, prakticky ve všech úkonech sebeobsluhy jsou odkázáni na pomoc svých blízkých nebo asistentů. Přesto chtějí žít naplno, jak jen to jde.

Společné mají také to, že oba vyrůstali a dosud žijí doma, ve své rodině. Myslím, že není příliš obtížné udělat si představu, jakou zátěž to pro ni znamená. Ale mnohem těžší je představit si, jak tato zátěž prověřuje houževnatost všech aktérů den za dnem, rok za rokem, desetiletí za desetiletím… Pečující rodiče (a sourozenci atd.) zoufale bojují s hrozbou vyhoření a rozkladu domácího zázemí. V takové situaci má každá pomoc cenu zlata.

Centrum Orion v Rychnově nad Kněžnou jako nezisková organizace, kterou před 25 lety spoluzakládaly maminky tehdy malých dětí s postižením, se dlouhodobě snaží o koncepční práci s těmito rodinami zahrnující nejen kvalitní individuální péči o postižené osoby, nýbrž také podporu celé rodiny, kterých má v péči více než stovku.

Klíčovým posláním Orionu je postupné osamostatňování dětí a mladých dospělých osob se zdravotním handicapem. Jedná se o komplex činností zahrnující i přípravu na samostatné bydlení. V pronajatých prostorách jsme vybudovali plně bezbariérové zázemí, kde si klienti postupně zvykají na pobyt mimo rodinu – a to i přes noc, nebo třeba celý víkend. Doma si zatím všichni odpočinou, naberou nové síly, zařídí co je potřeba, nebo se jen chvilku věnují sami sobě, jeden druhému… Finálním cílem je připravit klienty na to, že jednou budou žít mimo primární domov (samozřejmě s podporou asistentů).

Součástí tohoto scénáře je také originální způsob odlehčení, o který projevují zájem i další pečující rodiny z celého Královéhradeckého kraje. Jmenuje se „homesharing“ a jak název napovídá, stojí tato aktivita na solidární pomoci v přirozené komunitě. Hostitel (rodina či jednotlivec) po důkladné přípravě „sdílí domov“: bere si postižené dítě pravidelně do péče na domluvenou dobu. Společně tráví čas, jdou na procházku, uvaří si oběd, hrají si atd. Děti s postižením si zvykají na jiné prostředí, získávají nové vztahy, kamarády, ale také zkušenosti a dovednosti, učí se být mimo rodinu. Hostitelům přináší homesharing radost a pocit zodpovědnosti a užitečnosti - že něco udělali proto, aby se nám všem žilo lépe. A pečující rodina? Homesharing jí přináší odpočinek, možnost vydechnutí, načerpání nových sil, chvilku jen pro sebe… Celý tento proces přitom probíhá pod „deštníkem“ zastřešující organizace – v našem kraji je to Centrum Orion.

K tomu, aby homesharing fungoval, je nezbytný jeden nenahraditelný element: hostitelé! Právě v okolí vaší obce/města stále hledáme lidi ochotné pomoci rodinám s postiženými dětmi, které čekají, vyhlížejí…

Přidejte se k homesharingu i vy! Pojďme společně udělat něco pro lepší svět. Každý zlomek lásky, který do toho vložíme, se nám mnohonásobně vrátí, dodá nám novou energii… Protože solidarita není projevem slabosti, ale síly. Vše potřebné se dovíte na webových stránkách Centra Orion: www.centrum-orion.cz/homesharing. Předem děkujeme třeba i jen za to, když ve svém okolí povíte o homesharingu lidem, které by mohl zajímat.