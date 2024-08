„Vomáčková vychovala deset svých dětí a čtyři nevlastní,“ vysvětluje Jiří Bartoška coby Pán Bůh v pohádkové komedii Anděl Páně, proč Vomáčková nepatří do pekla. Kdo by tuhle pěknou scénu neznal, že? Ano, v minulosti to bylo úplně normální. Komu zbýval kousek místa v chalupě, kousek jídla ve spíži a kousek lásky v srdci, ochotně se ujal sirotků nebo dětí, které by jinak skončily tzv. na okraji společnosti (řečeno moderní terminologií). Navzdory tomu, že měl chalupu plnou vlastních děcek.

Dneska se žije jinak, to je pravda. Ale lidí v trvale obtížné životní situaci existuje pořád hodně. Solidarita a dobrovolnická pomoc v nouzi tak mají stále cenu zlata. Možná víc než kdy dřív. Záslužnou a chvályhodnou aktivitou je pěstounství. Díky němu dostává mnoho dětí ničím nenahraditelnou šanci k dobrému startu do života, bez níž by se jejich vyhlídky ztrácely v mlze.

Pěstounství však není pro každého. Ne každý má možnosti a předpoklady pro poskytování této neocenitelné služby druhým. Přesto by rád obdobným způsobem pomohl tam, kde to dává smysl. Třeba rodinám pečujícím o děti či dospělé se zdravotním postižením. Existuje nějaká taková alternativa? Ovšemže ano. Například homesharing je příležitostí pro každého solidárního dobrovolníka, který má chuť udělat něco malého, ale důležitého pro lepší svět.

Devíza k nezaplacení

Co je homesharing? Jednoduše řečeno: dobrovolník si čas od času vezme do své péče dítě (či dospělého) se zdravotním handicapem a vyrazí s ním na procházku, na zmrzku, nebo si jen tak posedí doma, na zahrádce, uvaří si jídlo… A pečující rodiče zatím mají chvíli drahocenného času pro sebe. Tenhle scénář má ale ještě jedno nesmírně důležité kouzlo: zmíněné dítě (či dospělý) získává nové sociální kontakty, vyklouzne z „bubliny“ domácího prostředí a učí se navazovat vztahy s lidmi „zvenku“. Pro člověka v jeho situaci je to devíza k nezaplacení.

Obava, že by dobrovolník nezvládl péči o osobu se zdravotním postižením, je zcela zbytečná. Od toho je tady zprostředkující organizace, která jej na všechno odborně připraví a vede po celou dobu poskytování homesharingu. V Královéhradeckém kraji je touto organizací Centrum Orion z Dlouhé Vsi. A tak máte-li v srdci trochu místa pro pomoc potřebným, přidejte se k homesharingu a udělejme společně něco malého, ale důležitého pro lepší svět. Pokud vy sami takovou možnost nemáte, ale víte o někom, koho by mohl homesharing zajímat, povězte mu o něm. Více informací najdete na www.centrum-orion.cz.