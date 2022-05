„Všechno bylo super – organizace, technika, lidem bylo dobře – skvělá nálada…“ – takovými superlativy nešetřili nejen účinkující, ale i většina diváků na 13. Čarodějnicích v Týništi nad Orlicí. I to počasí, které se nedalo ovlivnit, vyšlo na jedničku…

Pořadatel – Kulturní centrum – navázal se souhlasem a podporou Města Týniště nad Orlicí na přelomový 12. ročník (2019) - Čarodějnice v centru města.

Už v 15 hodin odstartoval dětský program, o který se postaraly DDM Týniště n. Orl., Česká spořitelna, Tlapnet a Eko-Kom. Vyvrcholil vyhlášením Miss Čarodějnice na hlavním pódiu, zapálením velké hranice a opékáním buřtů v areálu DDM.

Na dvou pódiích (Město Týniště stage a Tlapnet stage) se postupně od 15.30 do 24.00 hodin vystřídalo 8 kapel, mezi největší hvězdy určitě patřily Mňága a Žďorp a Vypsaná fiXa (ale i Honza Křížek, který přijel operativně „zaskočit“ za jednu z kapel). Už během vystoupení domácí kapely Band-a-Ska (ve 20 hodin) bylo náměstí narvané takřka k prasknutí.

Tato, na místní poměry velkolepá akce, by se ale neobešla, a i do budoucna neobejde bez poměrně velkých finančních prostředků. Hlavním partnerem je Město Týniště nad Orlicí. Bez jeho finanční podpory a odvahy propůjčit pro tuto akci centrum města, by Čarodějnice nebyly. Určitě ne v této podobě a velikosti.

Akci dále finančně podpořili: Tlapnet s.r.o., Aqua Servis, a.s., Odeko s.r.o., DSK stavebniny s.r.o., Telux s.r.o., Fato a.s., člen holdingu Fato, www.orin.cz.

Stany, které sloužily pro občerstvení, posezení a útočiště v případě deště, nám bezplatně zapůjčil a postavil pivovar Pilsner Urquell. Nádrže na ukotvení zastřešení nám zapůjčila firma Eko-Cintainer Service, s.r.o.

Dana Dobešová