Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Dobruška již od svého založení v roce 2006 pořádá soutěže v učňovských strojírenských oborech, a to v oboru Nástrojař, Strojní mechanik nebo Obráběč kovů. A tak není divu, že i letos uspořádala Soutěž odborných dovedností pro učební obor Strojní mechanik, dříve zámečník.

Soutěžící. | Foto: Jana Melicharová

Soutěž se uskutečnila pod záštitou Českých ručiček, což je největší přehlídka řemesel a řemeslných oborů v České republice. Jejím cílem je popularizace učňovského školství v očích mladých lidí a široké veřejnosti. Garantem soutěže pak je Ministerstvo školství. A tak se v minulém týdnu 10 mladých mužů z 5 středních škol z Královéhradeckého a Pardubického kraje utkalo ve dvoudenní soutěži, kdy měli vyrobit svěrku podle zadaného výkresu.

Petr Brandejs, zástupce ředitele pro odborný výcvik, garant soutěže v SŠ-PVC Dobruška, o samotné soutěži řekl: „Soutěž je rozdělena do dvou částí, a to do části praktické, která trvá sedm hodin, a do dvouhodinové části písemné teoretické. Obě části jsou bodované. Zúčastnit se jí mohou žáci třetího ročníku učebního oboru Strojní mechanik. Ti si nejen poměří síly se svými vrstevníky, ale zároveň uvidí, jak na tom jsou s přípravou k závěrečným zkouškám, které je čekají za dva měsíce.“

Petr Regnard, vrchní mistr a předseda soutěže ze SPŠ z Chrudimi, ho už jenom doplnil: „Soutěžící letos měli vytvořit část svěrky za pomoci tradičních ručních metod výroby, a to řezání, pilování, broušení, vrtání, svařování a hlavně měření. Sami pak při hodnocení viděli, kde měli nedostatky… A je dobře, že se soutěže tohoto typu pořádají, protože v nich žáci získávají nové zkušenosti, v přípravě pak svoje znalosti prohlubují, aby v soutěži nezklamali.“

Výsledky samotné soutěže už nejsou tak podstatné, vítězem se totiž stali všichni, kteří se zúčastnili. Ti si pak odnesli hodnotné ceny od firmy CDS s. r. o. Náchod.

Jana Melicharová

SŠ-PVC Dobruška