Po druhé světové válce se otázka další války sice odložila ad acta, avšak soupeřením USA a SSSR ve vývoji jaderných zbraní se otázka ochrany obyvatelstva před tímto nebezpečím dostávala postupně opět do středu zájmu. Ochrana obyvatelstva byla svěřena Civilní protiletecké ochraně (CPO). U ní ale nastala po druhé světové válce stagnace, neboť vedoucí orgány nevěřily v brzký válečný konflikt, a tudíž neposkytly finanční a materiální prostředky pro zajištění bezpečnosti protiletecké ochrany obyvatelstva. V letech 1945-1947 probíhal soustavný odprodej materiálu složek Civilní protiletecké ochrany, na jehož konci bylo ponecháno k dispozici pouze 10 procent ochranných masek. K ukončení tohoto rozprodeje došlo až roku 1948, kdy poúnorový vývoj zásadně ovlivnil další vývoj civilní ochrany. Přijetím Vládního usnesení o civilní obraně ze dne 13. července 1951 byl oficiálně zakotven pojem „civilní obrana“, který se používal až do roku 1992. Pevná organizační struktura byla tvořena vojenskou a nevojenskou částí. Nově vzniklá Civilní obrana byla svěřena do působnosti tehdejšího ministerstva vnitra. Dne 15. 1. 1958 bylo na základě opatření proti zbraním hromadného ničení přijato Usnesení vlády Republiky československé č. 49 o civilní obraně Republiky československé s přílohou Směrnice o civilní obraně Republiky československé.