V době výměny kapel měli diváci možnost shlédnout vystoupení tanečního týmu Lillyane z.s. Borohrádek, Petra Krause s jeho Bike Show a pod rouškou tmy ohnivou show dua Firelowers. O chutné občerstvení se postarala restaurace Sport, paní Čermáková a pan Šturm. Pozitivní ohlasy přítomných svědčí o všeobecné spokojenosti a na relativně chmurnou předpověď počasí na tento den, nám déšť skropil parket a hřiště jenom před vlastním začátkem, ale pak už zůstalo odpoledne a večer bez deště, až do poslední noty skupiny Kabát-revival.

Město Borohrádek jako pořadatel a zároveň jediný sponzor nabídl bohatý odpolední program různých žánrů pro všechny věkové kategorie. Na fotbalovém hřišti vyrostla festivalová scéna s tanečním parketem, párty stany, stánky s občerstvením, pouťové atrakce a vše ostatní, co je k formátu takového festivalu třeba. Program pro děti od 13 hodin obstaral David Andrš s interaktivní školou bubnování Rytmy sběrného dvora a agentura Vosa jede s animačním programem pro děti. Na pódiu se pak od 15 hodin vystřídaly hudební formace Modrý den, Band-a-Ska, Caribe a Kabát - revival.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.