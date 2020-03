/FOTO/ V době, kdy zástupci vedení města Borohrádek informovali své občany o vyhlášení nouzového stavu na webových stránkách, potřeba podat informace širšímu okruhu občanům dala vznik koordinačnímu týmu, který připravil stručný informační leták - jež se operativně řešenou roznáškou dostal do každé domácnosti. V něm město nabízí seniorům a dalším potřebným zajištění nákupů potravin a léků formou telefonické objednávky v určených hodinách.

V Borohrádku roušky určitě budou. | Foto: Zdeněk Cablk

Dále pak zde byla z důvodů momentálního nedostatku hygienických roušek prosba na občany, aby se dobrovolně, dle svých možností, zapojili do jejich výroby. K letáku byl přiložen i jednoduchý návod na zhotovení roušky. V případě zájmu, že se mají občané obrátit na pracovníky města pro informace o dalším postupu. Nečekaně rychlá odezva s nabídkou pomoci, jak s nákupy, tak výrobou roušek překvapila. Ve čtvrtek odpoledne se nám sešlo prvních 220 kusů roušek, které pracovnice úřadu zavářely, spolu s návodem na použití, do mikrotenových sáčků a připravily k páteční distribuci, rovněž za podpory dobrovolníků. Do výroby, nutno říci stále ještě z vlastních zdrojů, se zapojilo několik jednotlivců, kolektiv církevní školy, ale také členky klubu důchodců, které vytvořily pomyslnou manufakturu a za podpory třech švadlen ve svém kolektivu pomýšlí na výrobu až 300 kusů za den.