Kdo v sobotu zavítal na naše adventní trhy, mohl ochutnat dobroty od místních kuchařů a pekařů, nakoupit si jmelí, ručně vyráběné šperky, ozdoby, řemeslné výrobky nebo adventní dekorace. Také jste se mohli zahřát teplým nápojem vonícím po vánočním koření. U kováře si děti kupovaly podkovy pro štěstí. Během celého odpoledne dotvářel příjemnou atmosféru hudební program, ve kterém vystoupila skupina J. K. Band.

V 17 hodin zaplnili přihlížející lidé borohrádecké náměstí a po úvodním slově pana starosty Martina Moravce vyvrcholily trhy rozsvícením vánočního stromu. Když se světla na stromě rozsvítila, a s nimi celá vánoční výzdoba, bylo zřejmé, že do Borohrádku přišlo to pravé vánoční kouzlo. Tento rok máme jednu milou zvláštnost. Je to poprvé, kdy se v Borohrádku rozsvítily stromky dva. Jeden již tradičně, řezaný a dovezený z lesa a vedle něho takový mladší bráška, smrček rostlý, který letos město vysadilo pro léta příští.

Skvělou atmosféru završilo pěvecké vystoupení dětí z mateřské školy, žáků z místních základních škol a vystoupení žáků ze ZUŠ Týniště nad Orlicí a její pobočky v Borohrádku.

Eva Musilová