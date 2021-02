/FOTO/ Mám-li porovnat zimy svého dětství a mládí s těmi dnešními, musím přiznat, že byly a jsou stále krásné.

Klouzačka na rybníce Zrcadlo v roce 1958 – jsem tam se svojí sestrou a sestřenicí. | Foto: archiv Oldřicha Suchoradského

Zvláště když napadne sníh a voda zmrzne v led. Zvlášť krásné byly ty v Mlýnci u Kopidlna, kdy zamrzlý rybník dával vědět, proč se jmenuje Zrcadlo. Od rána se na něm proháněli kluci a hráli hokej na dvě branky. Děvčata zkoušela krasobruslit. Mrzlo až praštělo a sníh byl tak bílý, že v očích oslepoval. Jednou napadlo do rána tolik sněhu, že jsme pro něj nemohli ani otevřít domovní dveře. Nezbývalo, než si řádně pocvičit svaly na proházení cestičky k vrátkům a dál až na silnici, kde již byla cesta protažena. Na vesnici bylo pro každého samozřejmost dbát o přístup do domku. O to se musel každý postarat a kvůli tomu vstát ráno o něco dříve. My to dělali nejdříve pro své kočičky, aby v sněhu nezapadly, a později pro své děti, aby projely se sáňkami na svah na Kamenské hrázi.