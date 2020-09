Téměř celý rok trvala příprava a shánění materiálů pro vydání knihy ,,Bartošovice v Orlických horách na starých pohlednicích.'' Kniha má osm autorů, z jejichž sbírek sestával základ materiálu. Dále byla vyzvána veřejnost k možnosti ofotit pohlednice z jejich majetku. Překvapivě se sešlo tolik materiálu, že by to vydalo na tři knihy.

Foto: Petr Zámečník | Foto: Deník / Pavla Horynová

Kniha o Bartošovicích je obsáhlejší než předešlé tři o jiných obcích. To, co se nevešlo do knihy, bude uloženo v elektronické podobě na Obecním úřadu v Bartošovicích.Veřejná prezentace knihy s promítáním se uskutečnila 18. července u příležitosti Ledříčkových slavností, které pořádá Obec Bartošovice.