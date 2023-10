Na sobotu 14. října 2023 jsme pro vás připravili další zajímavou besedu nad novou knihou autorů Jiřího Macha a Zdeňka Hlaváčka Kriminální případy z Orlických hor 2.

Zdeněk Hlaváček a Jiří Mach | Foto: Josef Kučera

Podobně jako při první jejich besedě vám autoři budou povídat o tom, jak knihu připravovali, co je v ní zajímavého a vy se budete moci ptát na to, co vás zajímá.

Nejen trojnásobný vrah z Lípy. Kriminální případy z Orlických hor mají druhý díl

Také si budete moci dát svoji knihu autorům podepsat, případně si ji zde i zakoupit. Beseda se bude konat v bývalé škole v Hlinném v 18 hodin. Budeme se na vás těšit.

Obálka nové knihy.Zdroj: archiv Josefa Kučery