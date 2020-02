/FOTO/ V pátek 7. února Technologický klub z Albrechtic nad Orlicí, tedy TÉKÁČKO opět zavítal na soutěž v programování robotických modelů. Tentokrát to byla soutěž s názvem Robotiáda a konala se v zábavním vědeckém parku VIDA! u brněnského výstaviště. Text a foto Yvonna Ronzová.

Honza Zahajský z Albrechtic nad Orlicí zabodoval. | Foto: Yvonna Ronzová

Robotiáda je mezinárodní robotická soutěž organizovaná Moravian Science Centre Brno. Soutěžit v ní mohou až čtyřčlenné týmy soutěžících ve věku do 19 let ze základních a středních škol. Základem většiny disciplín je platforma LEGO Mindstorms. Soutěží nabízí 7 disciplín - jízda po čáře; autonomní či dálkově řízená „záchrana“ plyšového medvěda; sprint (LEGO a NeLEGO); Freestyle a pro nejmenší roboťáky Freestyle WeDo. Do letošního 8. ročníku se přihlásilo rekordních 188 týmů z Ukrajiny, Maďarska, Ruska, Slovenska, Polska, Rakouska a samozřejmě z celé České republiky.