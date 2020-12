Není však potřeba se vzdávat dopředu. Tak jako ve Svitavách v klubu 4Sports Team manželů Markových. Ti pracují se stále se rozšiřující skupinou mladých nadějných triatlonistů a jak se zdá, dokázali svým svěřencům vštípit, že sportovní aktivity jsou ideální metodou, jak zápolit se všemi potížemi současného světa.

Jakmile to šlo, pustili se do tréninku a do závodů, jichž v příznivějším období objeli spoustu po celém Česku. A s řadou medailových úspěchů. „Dokonce se dostalo na cyklisticko-běžecké soustředění na Pastvinách. Jeho termín jsme museli kvůli koronavirové situaci posunout na červen, přičemž pro mnohé naše členy byla taková akce premiérou,“ uvedla Ladislava Marková. Za dobrou práci v náročné době přišla odměna: 4Sports Team je střediskem talentované mládeže Českého triatlonového svazu, což mladým závodníkům slibuje lepší zázemí a tréninkové podmínky pro další růst.