Kuna skalní (Martes foina), nazývaná také domácí, patří mezi mimořádně „přátelské“ zvíře. Avšak její návštěva v domě či na pozemku vás jistě nepotěší. Zanechává totiž za sebou velkou spoušť, ať už jsou to překousané kabely v autě, nebo poškozená střešní izolace. Vznikají tak nemalé finanční náklady, které vám kuna samozřejmě neproplatí. Buďte proto všímaví a vrhněte se s prohnaným škůdcem do boje dříve, než vás to bude stát nejen nervy, ale i balík peněz.

Jak ji poznat?

Kuna skalní je šelma z čeledi lasicovitých. Bez ocasu obvykle dosahuje délky 40–50 centimetrů a váží od jednoho do dvou a půl kilogramu. Dožívá se přibližně osmi až deseti let. Patří mezi synantropní druhy, což znamená, že se velmi ráda usazuje v blízkosti lidských obydlí. Jejími přirozenými nepřáteli jsou vlci, lišky, jezevci a také psi.

Léto je sezonou zlodějů: Existuje řada způsobů, jak jim vloupání výrazně ztížit

Jde o velmi inteligentní a mrštné zvíře. Kuna ráda šplhá po stěnách a římsách, skoky do výšky až tří metrů pro ni nepředstavují žádný problém. Velmi se váže na své stanoviště, takže když se u vás jednou usadí, není snadné se jí zbavit. Ráda využívá opuštěné nory a staví si hnízdo ze sena, chlupů a peří. Kuna je velmi výkonným lovcem myší, potkanů a dalších hlodavců. V tomto ohledu by její přítomnost na zahradě mohla být pro hospodáře užitečná. Jakmile se ale nastěhuje do domu, stává se velmi nevítaným nájemníkem!

Vysněným úkrytem je pro kunu teplé a suché podkroví, kde si s oblibou staví svůj příbytek. K tomu použije vše, co bude po ruce, takže se s chutí zakousne do tepelné izolace, poškodí elektrické vedení či střešní fólii. To však může mít za následek únik tepla, v případě rozkousaného kabelu hrozí dokonce zkrat a požár. Kromě toho si malá šelma s oblibou značí své teritorium výkaly a močí.

Výšky až tří metrů pro ni nepředstavují žádný problémZdroj: Shutterstock

Jak na ni?

Boj s kunou nepatří mezi ty nejjednodušší. Nejenže jde o inteligentního a mrštného predátora, ale také je částečně chráněná zákonem a její lov je povolen pouze mezi 1. listopadem a 29. únorem. Po zbytek roku je její likvidace zakázaná s výjimkou oblastí, ve kterých se vyskytují chránění ptáci, jako je koroptev polní, tetřev hlušec, tetřívek obecný či jeřábek lesní.

Následující metody vám umožní se nezvané podnájemnice zbavit humánním a účinným způsobem.

1. Začněte od utěsnění budovy

Ze všeho nejdříve je nutné zjistit, jak se kuna do budovy vlastně dostala. Projděte se po domě a hledejte trus, otisky tlapek či viditelnou špínu. V případě, že takové stopy nenajdete, rozprostřete venku podél stěn navlhčený písek a zároveň posypte podlahu podkroví či altánu moukou. Druhý den byste měli nalézt stopy a také místo, kudy se kuna dostala dovnitř. Po setmění všechny otvory pečlivě utěsněte.

Nezapomeňte také odstranit všechny možné zdroje kuní potravy, jako jsou ptáci, myši a hmyz. Okna a půdní otvory ochraňte pletivem, stejně zajistěte okapy či větrací otvory.

Kuna je aktivní hlavně v noci, proto neutěsňujte otvory během dne. Mohli byste ji totiž uvěznit uvnitř domu. Těsnění nasazujte až po setmění, kdy zvířata opouštějí svá doupata a hledají potravu.

2. Instalujte pasti

Další metodou, jak se zbavit kuny z půdy, domu nebo zahrady, je odchytit zvíře a odvézt ho co nejdále je to možné. K tomuto účelu slouží pasti se systémem západek (tzv. živé pasti) a dvěma vstupy po stranách. Pasti jsou obvykle vyrobeny z pozinkovaných ocelových drátů. Jako návnadu můžete použít například slepičí vejce, ovoce a drůbeží maso. S pastí ale manipulujte výhradně v rukavicích, kuny jsou na lidský pach velmi citlivé a celá akce by tak skončila fiaskem!

Slimáci útočí na úrodu. Nejlepší je denně je sbírat, shodují se zahrádkáři

3. Použijte odpuzovače

Než utratíte majlant za živou past, zkuste zvíře vyplašit a vyhnat z domu. Kuny jsou totiž poměrně plaché. Použijte speciální ultrazvukový repelent, který vydává zvuky o vysoké, pro lidi neslyšitelné frekvenci. Ten může kunu přimět se z vaší domácnosti odstěhovat. Další možností je nainstalovat detektory pohybu, které při detekci zvířete spustí alarm nebo rozsvítí světlo. Nejjednodušší a nejlevnější metodou je však použití repelentu ve spreji, který nastříkáte na místa, kde se kuna vyskytuje.

4. Pozvěte si přirozené nepřátele kuny

Jednoduchým a levným způsobem je rozprostřít v blízkosti doupěte psí srst. Pach přirozeného nepřítele by měl šelmičku vyděsit a odradit od návratu. Zkuste vpustit do blízkosti kuního pelechu psa, který nejenže zanechá svůj pach, ale může vetřelce štěkotem vyplašit. „Moje babička vždycky říkala, že nejlepší je zajít do zoo, poprosit o trus nějaké velké šelmy a umístit ho na půdu. Třeba medvěda, pardála, pumy či vlka,“ popisuje netradiční způsob boje Tomáš Beránek, vášnivý chovatel včel a slepic.

5. Hluk

Kuna má vynikající čich a mimořádně citlivý sluch, proto ji můžete vyplašit i hlukem, například stěhováním nábytku nebo hlasitou hudbou. Častým rušením jejího spánku ji můžete přimět k tomu, aby si našla klidnější a tišší místo k životu.

Chytli jste kunu, co dál?

Když se po dlouhém čekání a použití různých návnad konečně podaří šelmičku ulovit, vyvstává otázka – kam s ní? Zavezte ji do lesa. Ale ne do toho nejbližšího! Při hledání potravy může totiž kuna urazit i pět kilometrů denně! Proto ji raději zavezte více než deset kilometrů od svého obydlí. Čím dále, tím lépe. Při převozu nezapomeňte na řádnou ochranu zavazadlového prostoru nebo sedadel – použijte ideálně nepropustnou fólii, kuna vás totiž může odměnit velmi nepříjemně páchnoucím výměškem.

Pomoc pro slepičky

Jako chovatelé slepic se jistě setkáte s všelijakými nevítanými návštěvníky. Kuny si na vaše slípky brousí zuby jako jedny z prvních. Nejlepším způsobem, jak se vypořádat s predátory, je zajištění kurníku pomocí kvalitního oplocení, nejlépe z pozinkované oceli. „Plot by měl být vysoký alespoň metr osmdesát, v ideálním případě s mírným sklonem směrem ven, aby se kunám ztížilo lezení. Nezapomeňte také plot zapustit do hloubky alespoň třicet centimetrů, abyste zabránili podkopávání,“ doporučuje Jiří Andrle, chovatel slepic z Vysočiny. Před zasypáním výkopu zeminou a zapuštěním plotu umístěte do výkopu cihly nebo velké kameny, které budou sloužit jako další možná překážka. V krajním případě můžete postavit elektrický plot, který všechny nevítané hosty zaručeně odradí.