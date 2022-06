Nikde jinde v Česku neuvidíte zachovanou úpravnu uhlí

I to může být jeden z důvodů, proč vyrazit na výlet do Žacléře. Z bývalého černouhelného dolu Jan Šverma je dneska Hornický skanzen, ve kterém si můžete „osahat“, co obnášela práce horníka.

Hornický skanzen v Žacléři | Foto: MMR