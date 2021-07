Nejenom pro ně platí zásada – nejdříve u internetu pečlivě studovat podmínky pro vstup do cílové destinace a k samotnému odbavení dorazit včas, raději tři hodiny předem. Nově totiž pracovníci u přepážek kontrolují kromě jiného i různá vstupní povolení. Deník přináší poslední díl seriálu Letíme na dovolenou 2021.

Domácí příprava

Zabalit správně kufr a pohlídat platnost cestovního dokladu bylo v podstatě vše, co jste ještě celkem nedávno potřebovali před cestou na letiště řešit. Pandemie to změnila. Co všechno je zapotřebí před odjezdem na letišti splnit? V první řadě si vůbec zjistit, jaké podmínky v destinaci, kam míříte na dovolenou, platí.

„Abyste prošli odbavením bez stresu, je v této době určitě vhodné, když se na letiště dostavíte alespoň tři hodiny před plánovaným odletem. Při odbavení na přepážce se totiž už jen neváží zavazadla a netiskne palubní vstupenka, ale kromě cestovního dokladu se nově ověřují také veškeré vstupní podmínky,“ popisuje mluvčí pražského letiště Kateřina Pavlíková.

V hlavní roli formulář

Dále je důležité myslet na vyplnění jednotlivých vstupních formulářů, pokud je destinace, do které cestující míří, vyžaduje. „Zároveň doporučujeme si veškeré formuláře vytisknout a mít je k dispozici jak v elektronické, tak tištěné podobě už před samotným odbavením, a to i v anglickém jazyce,“ říká Pavlíková. Do několika destinací po Evropě se letos v létě bude cestovat bez dalších náležitostí, ale do některých potřebujete doložit další dokumenty. Dobré je proto sledovat speciální web českého ministerstva zahraničních věcí www.dovolena2021.cz. Podmínky se totiž mění a naši diplomaté je na webu aktualizují.

Kufry jako vždy

Co se nemění, jsou požadavky na zavazadla a odbavení. Ty se liší podle aerolinek a maximální váhu a počet zavazadel najdete v dokladech od cestovní kanceláře či aerolinky. Při balení pak musí mít cestující na paměti, jaké věci nepatří do odbaveného zavazadla (tzv. kufr dolů), a co a za jakých podmínek mohou mít v zavazadle příručním.

„Veškeré cennosti i elektronika, ale také powerbanky, elektronické cigarety, notebooky či tablety, patří pouze do zavazadla, které si berou cestující s sebou na palubu,“ zdůrazňuje Pavlíková. Každé zavazadlo by mělo být také označeno štítkem s kontaktními údaji, aby bylo možné v případě potřeby dohledat majitele.

Rozlítané letiště

Jestliže v zimě to na pražském letišti vypadalo liduprázdně, na začátku léta už se odletové haly opět plní. Aktuálně si mohou lidé vybrat z více než 100 destinací včetně charterových letů, dohromady je nabízí přes 35 aerolinek. Během července budou zahájeny také přímé lety na nových linkách, které dopravci otevírají do řady míst po Evropě. Nově bude Ryanair létat do Varšavy na letiště Modlin, easyJet otevře spojení do Barcelony, Wizz Air pak nabídne linky do Říma i Katánie.

Do Nice na Azurovém pobřeží již od začátku července létají Smartwings. Na dálkových linkách pokračují lety do Dubaje nebo do katarského Dauhá. Do vzdálených exotických destinací, jako je Dominikánská republika nebo Maledivy, mohou zamířit cestující z Prahy přímo díky nové spolupráci Čedoku a aerolinek Luke Air. Ty z Prahy začínají létat bez mezipřistání dálkovým letounem Airbus A330- 200.

Návrat domů

Netýká se to sice přímo situace letiště, ale je dobré mít na paměti, že podle kategorie země na tzv. cestovatelském semaforu budete možná muset vyplnit příjezdový formulář před návratem domů. Navíc z rozhodnutí vlády bude od 9. července test na covid-19 nutný při návratu do Česka ze všech zemí. Pracovníka bez testu zaměstnavatelé nebudou smět vpustit na pracoviště.

Pokud člověk přijede ze zelených nebo oranžových zemí, bude muset vyplnit příjezdový formulář a být testován alespoň antigenním testem ne starším než 48 hodin, nebo PCR testem ne starším než 72 hodin. Pravidla neplatí pro očkované dvěma dávkami či lidi, kteří covid prodělali v posledních 180 dnech. Test je možné absolvovat až doma, nikoliv jen na letišti.