Bohužel často nezodpovědné chování turistů způsobuje nemalé problémy. Moravskoslezský kraj proto prosí výletníky, aby byli ohleduplnější vůči svému okolí, obyvatelům podhorských obcí, ale také k přírodě. Kapitolou samou o sobě je dodržování epidemiologických opatření.

„Víme, že výlety do přírody jsou skoro jedinou možností, jak aktivně trávit volný čas. Jsme rádi, že se lidi do hor vypravují, ale moc prosíme, aby se chovali s ohledem na ostatní. Provozovatelé horských středisek nám hlásí přetíženou infrastrukturu, kolabuje doprava, parkoviště jsou přeplněná a po davech turistů zůstávají dokonce i v přírodě odpadky. Stěžuje si také lesní správa a ti, kteří se o naši přírodu starají,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška.

Nával na Pustevně nebo Lysé hoře

Problémy hlásí provozovatelé středisek z celého Moravskoslezského kraje, největší nával turistů v posledních týdnech zažívají například Pustevny nebo Lysá hora. Nezodpovědné chování turistů trápí také přilehlé obce.

„Prosíme návštěvníky o ohleduplnost. Kvůli špatně odstaveným vozům se mnohdy nemohou obyvatelé dostat do svých domovů, odstavená auta navíc velmi často komplikují anebo zcela brání průjezdu záchranným složkám,“ nastínila zásadní problémy starostka obce Ostravice Pavlína Stankayová a dodala: „Problémy nám způsobují také turisté, kteří chodí mimo vyznačené trasy, o nepořádku, který po některých zůstává, nemluvě.“

Problémy na horách se zabývají nejen ochránci přírody, ale také policie, která musí řešit nesprávné parkování, ale také například nedodržování epidemiologických opatření.

„Beskydy i Jeseníky jsou nádherné a rozlehlé hory. Nabízejí hustou síť nejrůznějších turistických tras. Vřele doporučuji podívat se do map a vybrat si cestičku, která vede mimo nejexponovanější místa našich hor. A ještě lépe, zkuste vyrazit třeba do Oderských vrchů, na Budišovsko, do Poodří nebo třeba na trojmezí na Hrčavě. Hory si teď potřebují od turistů oddechnout. Nejen že na méně vyhledávané lokalitě bez problémů zaparkujete, také si užijete klid, nádherné procházky zasněženou krajinou a vyhnete se davům,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a připomněl, že i na horách je nutné myslet na všechna epidemiologická opatření.