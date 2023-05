Více než 270 tisíc lidí starších 65 let je stále ekonomicky aktivních. Ukazují to podrobná data Českého statistického úřadu z předloňského sčítání lidu.

Více než 270 tisíc lidí starších 65 let je v Česku stále ekonomicky aktivních | Foto: Shutterstock

Vstát, nasnídat se a vyrazit do práce – tak začíná všední den nejenom pro zaměstnance v produktivním věku, ale i pro 39 tisíc lidí ve věku 65 let a další desetitisíce ještě starších pracovníků. Jestliže při sčítání v roce 2011 uvádělo zaměstnání 98,5 tisíce seniorů, předloni to bylo už 270 878 osob v důchodovém věku.

„Oproti Sčítání 2011 se více než zdvojnásobil počet pracujících důchodců, kterých v roce 2021 bylo již 566 tisíc, a tvořili 10,7 procenta všech zaměstnaných,“ okomentoval čísla Český statistický úřad. Uvedený počet ovšem zahrnuje všechny důchodce, tedy i invalidní.

Pražané pracují déle

Ačkoli dříve narozených žen žije v Česku výrazně více než jejich pánských vrstevníků, mezi zaměstnanými seniory převažují s 58procentním podílem muži. Nejobvykleji zůstávají v práci Pražané. Nejspíš i proto, že právě v hlavním městě je nejširší nabídka fyzicky nenáročných pracovních pozic, v nichž senioři uplatní své vědomosti.

Jaká je jejich motivace? „Starší člověk, který již pobírá starobní důchod, má dostatek psychických i zdravotních sil a chuť pracovat, činí tak ze svého zájmu, jelikož si chce udržovat ve větší míře své sociální kontakty, chce být nadále užitečný pro společnost, pro druhé a případně si i přilepšit příjem k důchodu,“ vyjmenovala několik hlavních důvodů manažerka sociálních služeb v pražské organizaci Život 90 Tereza Šmídová.

Je to stále málo

Odborníci nicméně varují, že stávající tempo, jakým pracující důchodci přibývají, je nedostatečné. „Za pár let půjde do důchodu extrémně početná generace Husákových dětí. Na pracovním trhu bude za začátku 30. let chybě 300 až 500 tisíc lidí,“ konstatoval analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

Upozornil navíc na to, že převážná část důchodců dnes pracuje na velmi malé úvazky či na dohodu. „Potřebujeme hledat způsoby, jak lidi i firmy motivovat, aby lidé v důchodovém věku zůstávali ještě několik let na svých pozicích, aby měli perspektivu stálého kontraktu alespoň při zkráceném úvazku,“ podotkl Dombrovský.

Právě v nabídce částečných úvazků Česko stále zaostává za vyspělými státy. Z přibližně sta tisíc nově otevíraných pozic zveřejňovaných na portálech Jobs.cz a Práce.cz každé čtvrtletí, je jen 12 procent s možností zkráceného úvazku. A pouze v jednom případě z dvaceti je to preferovaná forma.