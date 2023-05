O květnu se tradičně říká, že je to lásky čas. Pro zhruba dva miliony Čechů je to ale také měsíc kýchání a smrkání. Z alergií jsou nejrozšířenější ty na pyl rostlin – trav, stromů a bylin. A jejich hlavní sezóna právě začíná.

Alergie trápí na jaře až pětinu Čechů. | Foto: Deník/Petr Holubář

Alergie jsou nejčastějším chronickým onemocněním Evropanů, trápí každého pátého obyvatele starého kontinentu. V Česku tedy zhruba dva miliony lidí. Z toho se ale jen asi 765 tisíc léčí u lékaře.

Mezi hlavní projevy alergií patří rýma, kýchání, kašel, záněty spojivek, atopický ekzém, únava nebo bolesti hlavy. U nemalé části alergiků se při déletrvajícím kontaktu s pyly rozvine přemrštěná reakce průdušek a vzniká alergické astma. Tím trpí podle posledních dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2021 asi 3,4 procenta Čechů, nejvíce v kategorii dospívajících ve věku mezi 15 a 19 lety. Nejčastějším projevem alergie, se kterým chodí lidé k lékaři, je alergická rýma. S ní se léčí 6,4 procenta pacientů.

„Malé děti do pěti let trápí zejména atopický ekzém, školní děti a dospívající chodí do lékařských ordinací nejčastěji s alergickou rýmou. Právě ve věku od zhruba 6 do 20 let je rozvoj alergií nejprudší. V seniorském věku se mohou alergické reakce zmírňovat, ale alergikem člověk zůstává napořád,” upozornil alergolog a imunolog z Canadian Medical Martin Hospodka.

Počty alergiků se výrazně nemění

Počty pacientů - alergiků podle údajů zdravotních pojišťoven v posledních letech stagnují či mírně rostou a náklady na jejich léčbu vzrůstají. „Počet pacientů registrovaných u České průmyslové zdravotní pojišťovny, kteří se v loňském roce léčili s alergiemi, byl 118 367, o dva roky dříve jich bylo 109 770. Na léčbu alergií loni pojišťovna vynaložila zhruba 533 milionů korun, zatímco v roce 2020 činily náklady téměř 440 milionů korun,” sdělila mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Pomalý růst počtu pacientů s alergiemi v posledních letech potvrzují i data Oborové zdravotní pojišťovny a Revírní bratrské pokladny. Naopak nevelký pokles počtu těchto pacientů hlásí Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, a to o zhruba 200 pacientů za posledních pět let. Aktuálně jich tam mají v evidenci necelých 7,5 tisíce. Náklady na léčbu jednoho alergického pacienta této pojišťovny dosáhly téměř 2,2 tisíce korun, přičemž nejnákladnější je léčba astmatiků a nejlevnější u pacientů s atopickým ekzémem.

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Nejhorší je jaro

Pro lidi alergické zejména na pyly rostlin často bývají jarní měsíce nejnáročnější částí roku. Přelom dubna a května je v našich zeměpisných šířkách obdobím, kdy přestávají kvést stromy a začínají kvést trávy. Přitom platí, že čím je hezčí počasí, tím více pylu rostliny produkují.

Nárůst počtu alergických problémů na jaře nepřímo potvrzuje i množství vydaných léků. Z dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv za poslední tři roky je patrné zvýšení počtu vydaných balení deseti nejprodávanějších léků proti alergiím vždy březnu.