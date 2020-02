„V tomto ohledu se není co divit. Copak někdo někdy v hospodě viděl, že by si člověk dal k pivu lehký zeleninový salát? K tomuto moku máme raději špek, utopence nebo knedlo, zelo, vepřo,“ řekl početnému auditoriu, které se v úterý večer sešlo v útrobách hradeckého Adalbertina, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Toho před nabitým sálem doplňoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, děkan Lékařské fakulty UK Jiří Manďák, děkan Farmaceutické fakulty Tomáš Šimůnek či přednostka Dětské kliniky hradecké fakultní nemocnice Sylva Skálová.

Na výsledky ankety se můžete podívat zde:

Ani jednoho při setkání v rámci diskuze na téma Alkohol a obezita nepřekvapilo, že v Anketě Deníku se takřka 50 procent respondentů přihlásilo k myšlence, že pivo není alkohol a že tento zlatavý mok v kombinaci s knedlíky, zelím a vepřovým je vlastně zdravá strava. Na druhou stranu v téže anketě dospěli k názoru, že požívání alkoholu jde ruku v ruce s obezitou.

„Také mám rád klasickou českou kuchyni a ani alkoholu se nezříkám, ale jedem může být každá látka, jen záleží na množství. A to je přesně množství vepřa a piva, či jinho alkoholického nápoje a jeho frekvence,“ dodal Tomáš Zima, který se problematice spojené s alkoholem věnuje odborně již dlouhou řádku let, a odkázal na data, která říkají, že u dospělého zdravého člověka lze považovat za tolerovatelnou dávku 100 až 200 gramů alkoholu za týden, ale jeden až dva dny v týdnu bychom neměli alkohol píti vůbec.

„Alkohol vyvolává poškození cévního systému, je s ním spojena řada nádorů a také poškození nervového systému,“ dodal Zima, kterého mrzí, že se v České republice také málo mluví o tom, že pokud těhotná žena konzumuje jakékoliv množství alkoholu, tak je plod v jejím těle ohrožen celou řádkou neduhů, které poté ovlivňují jeho život v dětství a dospělosti - například poruchou chování a intelektu.

Tlusté dětství

Ovšem alkohol, který děti v Česku poprvé ochutnají kolem dvanáctého roku života, není jediným problémem, jež vede k obezitě. U nejmladší populace je v současnosti velkou otázkou obezita. Své o tom ví přednostka Dětské kliniky hradecké fakultní nemocnice Sylva Skálová. „Bohužel si Hradec Králové v posledním průzkumu vysloužil nelichotivý přívlastek - Tlustý Hradec. A to z důvodu, že ve zdejším kraji se nachází nejvíce obézních dětí. Z republikového pohledu se pak obezita u dětí za posledních třicet let takřka zdvojnásobila a v současné době trpí nadváhou více než pětina dětí,“ uvedla Sylva Skálová a vyvrátila mýtus, že dítě z obezity vyroste: „Osm z deseti obézních teenagerů se stane obezními dospělými.“

Podle ní je základem pro to, aby se Česko nestalo zemí plnou tlouštíků, nejen vyvážená a zdravá strava, ale i zájem rodičů a škol, kde často rodiče odhlašují své ratolesti z tělocviku. „Bohužel ustupujeme od toho, co není populární. Řada rodičů nenechá děti ani jít pěšky do školy a místo toho jim zařizuje mamataxi. Děti tak na pohyb nejdou zvyklé. A sportují jen u počítače, kde si hrají na Bayern a Real. Neboť s ovladačem v ruce a s brambůrkami a kolou pod nosem je to lepší, než si jít ven zaběhat,“ navázal na přednostku rektor Zima. Podle něj problémům ustupují i obce a města, které místo toho, aby zřizovaly dětská hřiště a sportoviště, ustupují developerům a volné plochy zastavují.

Daň z bůčku?

Nelichotivé zprávy nenechaly chladným přítomného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten do budoucna slíbil větší redukci reklamy na alkohol a také pobídky do škol, které se nebudou týkat jen zdravé výživy, ale i tělesné schránce dětí. Zaujal jej také názor, zda, jako je to v některých evropských zemích, neuvažuje ministerstvo o zavedení takzvané Daně z bůčku.

„Bohužel na nás reklama na alkohol útočí z každého směru. A není výjimkou, aby se člověk ráno probudil, zapnul televizi a hned viděl nejakou reklamu na tvrdý alkohol. To je špatně a mělo by se to změnit. Chceme postupovat jako v případě omezení reklam na tabákové výrobky,“ nechal se slyšet ministr.

Co se pak týče obezity, která se netýká jen dětí, chce ministerstvo zřídit centra prevence. „U dětí je našim hlavním cílem podporovat pohyb dětí na školách. Co se pak týče obezity obecně, tak s některými zdravotními pojišťovnami máme plán, kdy chceme sledovat, jak se lidé hýbou a motivovat je z fondu prevence. Také chceme vytvořit určitá krajská centra prevence, kam by se lidé mohli obracet,“ uvedl ministr a dotkl se i otázky „daně z bůčku“ „Tohle není na pořadu dne. Vím, že některé evropské státy se o to snaží, ale důležitější je prevence.“