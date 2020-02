Do porodnice ji přivezli totálně opilou. V krvi měla sedmatřicetiletá žena dokonce tři promile alkoholu. Čerstvě narozené dítě ale takový nápor nevydrželo. Krátce po porodu zemřelo.

Případ, který se před časem odehrál v pražském Motole, není podle lékařů ničím ojedinělým. Podle statistik může alkohol za smrt čerstvě narozeného miminka až ve třech procentech případů.

Malá hlava a poruchy

Další děti sice přežijí, ovšem s postižením – takzvaným fetálním alkoholovým syndromem. „Ten se nejčastěji projevuje tak, že má novorozenec obličejové abnormality, malý rozměr hlavy, nižší porodní délku a váhu nebo se potýká se zhoršenou pohyblivostí těla,“ přibližuje Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví. Časem se podle něj mohou u dítěte objevit i poruchy učení a pozornosti nebo hyperaktivita.

Dnes matce za poškození dítěte nic nehrozí. Česká legislativa totiž nechápe plod v těle matky jako samostatnou bytost, která má právo na plnohodnotný život. Tou se stane až s prvním nadechnutím po narození.

V budoucnu by se to ale mohlo změnit – rodiče by pak více zodpovídali za své děti už před jejich narozením. „Skutečně není v pořádku, že matka, která svévolně poškodí vlastní nenarozené dítě, není trestně postižitelná, a to po stránce lidské i medicínské,“ domnívá se například senátorka a dětská neuroložka Alena Dernerová.

Tresty pro matky

Chystá se proto navrhnout trestní odpovědnost za poškození nenarozených dětí drogami či alkoholem. „Jiné státy už takový trestný čin v legislativě mají, například Polsko,“ podotýká senátorka.

Další možností by podle ní bylo naúčtovat takovým matkám vysoké porodné. „Devadesát devět procent takto postižených dětí totiž nakonec skončí v ústavní péči. Alkoholičky a narkomanky se o ně samozřejmě nezvládnou postarat,“ vysvětluje Alena Dernerová.

Riziko autismu

Podle některých lékařů může popíjení alkoholu v těhotenství souviset dokonce i s autismem. Třeba podle profesora Vladimíra Komárka z pražského Motola je riziko takového postižení u dětí žen alkoholiček až čtyřikrát vyšší.