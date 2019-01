VAMBERK - Z trestného činu loupeže spáchaného ve spolupachatelství jsou podezřelí dva muži, jeden ve věku 40 let z Vamberka, dále 25letý muž z Rokytnice v O. h. a 49letá žena z Vamberka. V pátek v podvečer přepadli 58letého muže z Vamberka, který šel do Pekla nad Zdobnicí.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

„Za ním jel osobní vůz, předjel ho a zastavil. Z auta vystoupili tři pachatelé. Muže jdoucího po silnici chytili za ruce a násilím jej drželi. Když začal volat o pomoc, zakryli mu ústa rukou. Žena mu mezitím prohledávala kapsy a ze zadní kapsy u kalhot mu sebrala peněženku s dvanácti tisíci korunami. Nakonec jej prudce odstrčili, až spadl do sněhu, nasedli do vozu a odjeli,“ popsala přepadení tisková mluvčí Policie ČR Vlasta Lepková. Během krátké doby je však policie zadržela. Pokud se jejich vina prokáže, může jim soud vyměřit trest dva až deset let vězení.