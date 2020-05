ANO Testů na koronavirus přibývá a staly se zcela běžnou věcí. Přesto počet nových případů denně nevzrůstá, koncem minulého týdne dokonce výrazně klesal. Roste i počet uzdravených lidí. Podle odborníků klesá takzvané reprodukční číslo viru. Jeden nemocný dnes nakazí v průměru nanejvýš jednoho dalšího člověka. Ani zvýšený pohyb lidí o Velikonocích na tomto příznivém vývoji nic nezměnil.

NE Česko zavedlo velmi brzy velice tuhá omezení, která patří k nejpřísnějším v Evropě. Občané je velmi disciplinovaně dodržovali. To pomohlo zvládnout nástup nemoci. Jakmile se teď budou karanténní opatření uvolňovat, epidemie propukne znovu. I Roman Prymula počítá až s tisícem nových nakažených denně. Jak se s tím společnost a zdravotnictví vyrovná, není jisté.

Vláda dokáže odborně reagovat na vývoj situace

ANO Vláda jako celek i její krizové týmy postupují podle nejlepších odborných odhadů epidemiologů, mikrobiologů a zdravotních statistiků. Snaží se předcházet „krokům“ viru a zatím se jim to daří. Tvrdá opatření od nás postupně přejímají i jiné země, a to včetně nošení roušek. Podobně vědecky probíhá a bude probíhat návrat k normálnímu životu. Pokud by hrozilo nebezpečí, může být pozastaven.

NE Vláda se sice snaží, ale občas reaguje pod tlakem událostí chaoticky. Ukázal to závěr minulého týdne. Když soud rozhodl, že některé zákazy byly přijaty protiprávně, obnovil kabinet spontánně volný pohyb. Zrychlil i harmonogram otevírání obchodů, ačkoli pro to stále není dost dobrých důvodů. Ministři se nedokážou shodnout, jak ukázal jejich spor o prodloužení stavu nouze.

Společnost má dobrou imunitu

ANO Existují velké rozdíly v počtu fatálních případů ve srovnání s počtem nakažených či počtem obyvatel. V jižní Evropě a některých dalších zemích je toto číslo tragicky vysoké. Naopak v Němec- ku, Rakousku či ve střední Evropě jako takové je podstatně nižší. Vědci to vysvětlují lepší imunitou či vlivem očkování. I to napomáhá snazšímu zvládnutí epidemie.

NE O koronaviru zatím nevíme skoro nic. Není tedy známo ani to, proč jsou v různých zemích relativně hodně odlišné počty obětí. To, že středoevropské země zachytily nákazu na počátku, se může ukázat nevýhodou. Nevytvoří se takzvaná kolektivní imunita a druhá vlna covid-19, která patrně přijde, může být mnohem horší.

Lidé se naučili chránit

ANO Drtivá většina obyvatel pochopila, že dodržování hygienických předpisů je účinné. Chtějí chránit před nemocí nejen sebe, ale hlavně seniory, pro které může být mnohem těžší. Lidé nevyhledávají blízké kontakty, myjí a dezinfikují si ruce, chovají se zodpovědně v hromadné dopravě i na nákupech. To jim zůstane.



NE Změna obvyklého chování byla vyvolána strachem. Vodopád informací o koronaviru děsil a ještě děsí. Jakmile však budou zrušena vládní opatření, strach pomine a lidé se vrátí k běžnému chování. Už teď je vidět, jak se vyhýbají povinnosti nosit roušky. Mladí lidé zas porušují zákaz shromažďování. Až se otevřou hospody, padnou poslední zábrany.