Ostatně proto zejména minimalistickým kuchyním pořád vládne bílá barva v kombinaci s tlumenými odstíny béžové, šedé či černé spolu s dekorem dřeva. Nicméně správně zvolená kontrastní barva společně s použitím různých kombinací matu a lesku dodá celé kuchyni osobitost, která nezevšední ani po letech. „Do popředí vystupují zejména pastelové odstíny, které prostor příjemně zútulní,“ říká Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka společnosti ASKO – NÁBYTEK.

Pokud máte k dispozici jen limitovaný prostor, využijte chytré řešení skříněk – například vysoké skříňky až ke stropu, různé systémy ukládání –, ledvinkový systém nebo carousely.

Na někoho mohou překvapivě harmonicky a optimisticky působit odstíny zelené, která se letos dostala do hledáčku interiérových designérů. Souvisí to jistě se snahou přinést si do domácího prostředí kousek přírody s jejím klidem. Není divu, že právě zelené odstíny nábytku a kuchyňského vybavení v poslední době tak bodují. Dostupných odstínů zelené jsou desítky, od chladnějších po hřejivé, od pastelových až po výrazně syté – smaragdová, pastelová, šedozelená, limetková, šalvějová.

Zajímavým tipem, jak začlenit zelenou do kuchyně, je kombinace barevných skříněk s neutrálními, bílými či tolik oblíbenými šedými odstíny. Tóny zelené si rozumějí také se dřevem, třeba v podobě pracovní desky, stejně tak třeba s mosaznými úchytkami. Přírodní materiály jsou v kurzu i v případě materiálů.

„Luxusní kuchyně mohou mít povrchy z dřevěné nebo kamenné dýhy, ale také z keramiky, nebo dvířka opatřená dva milimetry silným plátem kaleného skla nebo kovu se vzhledem kartáčované mosazi či ocele,“ popisuje Ján Živný, obchodní ředitel Oresi. Díky novým technologiím najdete na trhu také cenově dostupnější nábytkové desky se vzory inspirovanými grafikou dřeva. Tyhle dekory mívají dokonale synchronizovaný reliéf povrchu se zobrazenou kresbou a jsou příjemné na dotek stejně jako jejich přírodní vzory.

Úsporný provoz spotřebičů



Zelenou kuchyní nemusí být myšlena pouze barva korpusů a dvířek. Výběrem ekologických spotřebičů ušetříte slušnou částku z rodinného rozpočtu. Moderní kuchyňské příslušenství, jakým je varná deska, trouba, myčka či digestoř, dbá na spotřebu energie. Ačkoli jsou jejich pořizovací náklady někdy vyšší, z dlouhodobého hlediska se jejich nákup opravdu vyplatí. Také myčky a dřezové baterie již dnes umějí hospodárně zacházet s vodou, což byste při jejich výběru měli také zohlednit.



Základním ukazatelem, podle kterého byste se měli řídit při pořizování myčky nádobí nebo lednice, jsou štítky energetické spotřeby. Vybírat co nejúspornější modely se jednoznačně vyplatí. Vodítkem budou údaje na energetickém štítku. Možná jste si všimli, že už více než rok mají chladničky, mrazničky a vinotéky, myčky nádobí, ale také pračky či kombinované pračky se sušičkami novou stupnici v rozsahu A až G, označení s + (A+, A++ apod.) se již nepoužívají. Energetická spotřeba produktů je zobrazena výraznějším způsobem, neuvádí se roční spotřeba energie, ale spotřeba na sto pracích nebo mycích cyklů.



Kromě informací o spotřebě energie obsahují nové štítky také údaje o hlučnosti a spotřebě vody. Prostřednictvím štítku s QR kódem lze rychle získat detailní informace o produktu z evropské databáze EPREL. Některé moderní spotřebiče navíc nabízejí různé zajímavé šetřicí technologie. Například některé myčky využívají vlastností přírodního minerálu Zeolith, který přeměňuje vlhkost na teplo. Díky tomu dochází k úspornému a perfektnímu sušení skla, porcelánu a dokonce i plastového nádobí. Pračky zase mohou mít systém automatického dávkování pracího prostředku, díky němuž se snižuje spotřeba vody, protože pračka nemusí tolik máchat. Na trhu najdete spotřebiče nabízející nejen různé úsporné funkce, ale i takové, které dokážou doporučit to nejlepší nastavení s ohledem na spotřebu, nebo si dokonce informace předávat.



Chytré aplikace dokážou využívat alternativní energii ze solárních panelů nebo dvoutarifové sazby a nastavit časový rámec, kdy spotřebič zapnout. Inteligentní systémy umějí pohlídat množství energie nebo i „přemýšlet dopředu“ na základě aktuální předpovědi počasí u solárních panelů, a spotřebič se automaticky spustí ve chvíli s nejefektivnějším zdrojem energie. Peníze šetří i docela obyčejné kroky, jako je pravidelná údržba. Například u chladniček nepodceňujte pravidelné odmrazování, námraza zbytečně zvyšuje spotřebu energie.



Pokud vás to nebaví, pak oceníte modely s technologií NoFrost. Z hlediska úspor je pak důležitá také myčka nádobí. Na ruční umytí nádobí z jedné naplněné myčky totiž spotřebujete okolo čtyřiceti litrů vody, zatímco některé modely a značky myček deklarují spotřebu šest litrů na jeden cyklus mytí. Používejte vodovodní baterie s perlátorem. To je zařízení, které přimíchává do vody vzduch, takže jí spotřebujete méně – což potěší vaši peněženku i planetu.

Rozmístění v prostoru

Celkový design kuchyně tvoří jednotlivé komponenty sestavy – čelní strana, korpus, pracovní deska, sokl, úchytky, dřez, dřezová baterie, přidejte ještě spotřebiče a nejrůznější doplňky. Tohle všechno musí hrát dohromady a hlavně fungovat, abyste měli dostatek prostoru pro přípravu pokrmů. „Lidé to mnohdy nechtějí slyšet, ale v kuchyni je důležitý každý detail,“ zdůrazňuje Andrea Štěpánová. Samotný tvar kuchyňské linky by měl respektovat rozložení celé místnosti a umístění inženýrských sítí. Rozmístění skříněk může mít lineární, paralelní či rohový tvar písmene U nebo L. Ideálním řešením v případě větších prostorů je kuchyňský ostrůvek. Poslouží jako optické rozdělení místnosti, ale poskytuje také další pracovní a úložný prostor. Nabízí daleko více místa pro přípravu pokrmů a nespornou výhodou je menší počet kroků a úkonů, které musíte při pohybu v kuchyni udělat.

Jistě víte, že podmínkou pro plynulý a pohodlný pohyb je účelné uspořádání jednotlivých zón. Postupujete zprava doleva: úložné místo s odkládací plochou (chladnička, potravní skříň), mycí prostor (dřez, myčka nádobí, sorter na odpad) a varné centrum (varná deska, digestoř). V ideálním případě by měly být všechny zóny oddělené pracovní plochou. Myčku je dobré umístit v těsné blízkosti dřezu, aby byla zajištěna správná ergonomie. Pokud to prostorové možnosti dovolí, vpravo od plotny vytvořte alespoň minimální odkládací nebo pracovní plochu. Jednou z nejvíce zatěžovaných částí kuchyně bude bezesporu pracovní deska.

Jsou na ni kladeny nároky nejen kvůli vzhledu, ale také z hlediska výdrže, odolnosti proti vodě i vysoké teplotě. Z hlediska aktuálních trendů i údržby stojí na samém vrcholu přírodní materiály, jako je žula, která odolává kyselinám, teplu i otiskům prstů, elegantní mramor či vápenec. K nim sluší doplnit slůvko „exkluzivní“, protože pořizovací cena bývá vysoká. Sáhnout však lze po umělém kameni, takzvaném polymeru. Jde o směs přírodních minerálů, pigmentů a akrylového polymeru spojenou pryskyřicí. K vyhledávaným materiálům patří v posledních letech masivní dřevo, hodí se téměř k jakémukoli stylu. Na pracovní desky se nejčastěji používá tzv. spárovka – dřevěné špalíky, které jsou podélně slepené speciálním zdravotně nezávadným lepidlem.

Nerezové plechy se používají spíše v profesionálních provozech, pokud po nich sáhnete v případě své kuchyňské desky, skvěle budou fungovat v kontrastu třeba k obnažené cihlové zdi. Většina lidí pravděpodobně díky rozumné ceně a snadné údržbě sáhne po desce MDF s laminátovým povrchem. Laminát však nedokáže odolat vysokým teplotám, povrch se také snadno poruší třeba nožem. Velmi vytíženým místem kuchyňské linky je samozřejmě také dřez. A to dokonce i v případě, že je součástí vybavení kuchyně myčka. Jeho velikost by tak měla odpovídat počtu členů domácnosti a frekvenci vaření. Vybírat můžete z řady materiálů, od klasického nerezu až po krásný granit.

Zásuvky a skříňky

Základem každé kuchyně je dostatek úložných prostor. Patřičnou pozornost věnujte logickému a praktickému uspořádání skříní a zásuvek. Začít lze zásuvkami a koši ve skříních přes rozmanité vybavení několika dispozičních řešení rohových prostor, kam usadíte výsuvné ledvinky, zásuvky, čtverhranné i otočné rohové koše v podobě polokruhu a třičtvrtěkruhu. Některé z nich vyjíždějí ze skříněk částečně, jiné se vysunou až před spodní skříňku. Nezapomeňte na organizéry pro zásuvky, příborníky či držáky talířů.

„Vytvoření recyklační stanice v kuchyni je skvělá věc, ale může být trochu nevzhledná nebo překážet v cestě. Proč třídění odpadu nesvěříte hluboké zásuvce? Tímto způsobem získáte potřebnou funkci bez zmatků a nepořádku,“ přidává praktický tip Markéta Polcarová, vedoucí interiérová designérka IKEA Česká republika. K hladkému a čistému vzhledu kuchyně napomáhá také bezúchytkový systém otevírání dvířek a zásuvek.

Podstatnou roli při každodenním provozu hraje také způsob otvírání spodních i horních skříněk, které mohou mít madla nebo systém push, kdy skříňku jednoduše stisknete rukou či kolenem. Tlumené dovírání zase přinese do kuchyně klid. Existuje také možnost vybavit zásuvky elektrickým otvíráním. „Na čelo lehce zatlačíte a zásuvka se sama otevře nebo zavře,“ vysvětluje Ján Živný.

Pokud máte k dispozici jen limitovaný prostor, využijte chytré řešení skříněk – například vysoké skříňky až ke stropu, různé systémy ukládání –, ledvinkový systém nebo carousely. Uzavřené skříňky a police s neprůhlednými dvířky jsou v tomto případě ideální volbou, neboť máte vše snadno po ruce, ale prostor působí čistším a uspořádanějším dojmem. Stejně tak se o kompaktní vzhled malé kuchyně postarají vestavné spotřebiče, udržují ji přehlednou i uklizenou. Většina spotřebičů se vyrábí v menších nebo zúžených variantách, například myčky nebo ledničky. Varné desky mohou mít jen dvě ploténky. Vsadit můžete i na multifunkční produkty, jako jsou třeba kompaktní trouby kombinované s párou nebo mikrovlnami a mikrovlnné trouby, které jídlo rovnoměrně propékají, zdravě smaží, grilují, vaří nebo rozmrazují.

Osvětlení pracovní plochy



Jestli chcete, aby se vám v kuchyni nejen dobře a bezpečně vařilo, ale také žilo, musíte do ní pořídit správné osvětlení. V úvahu berte, jak je místnost prostorná a vysoká, kolik je v místnosti oken a kde se kuchyňská linka v prostoru nachází. S osvětlením nad kuchyňskou linkou, kterou dříve zajišťovaly zářivky, nevystačíte. Potřebujete ještě nasvítit pracovní plochu.



Budete pracovat s ostrými předměty i horkou vodou, na prvním místě je tedy bezpečnost. Odborníci doporučují 500 luxů na čtvereční metr a neutrální bílé světlo (zhruba 3800 až 5200 kelvinů), které se přibližuje světlu dennímu. Je vhodné pro práci ve dne, večer je pro světelnou pohodu očí lepší použít teplé tóny kolem 2700 kelvinů. V současné době jsou nejoblíbenější LED pásky, ideálně s nastavitelnou teplotou světla. Ty s příkonem do 8 W/m stačí přilepit na tepelně nevodivý podklad.



Z bezpečnostního i estetického hlediska je samozřejmě výhodnější LED pásek nad linku nainstalovat do hliníkového profilu, který pásek chrání před poškozením třeba při omývání kuchyně. Využít lze také rozmanité trubice. Bodovky se hodí k zapuštění do dna skříněk. Zajímavé řešení nabízejí pásky LED zafrézované do dna horních skříněk přes celou jejich délku, které zajišťují rovnoměrné osvětlení pracovní plochy. Kuchyňská podlinková svítidla lze ovládat klasickým vypínačem, ale nabízejí se také dotyková, senzorová nebo dálková ovládání.