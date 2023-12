Dohrávku osmého kola má ve středu večer na programu Chance Ženská basketbalová liga. Hradecký Sokol přivítá od 18.30 hodin v domácí hale na Eliščině nábřeží celek SBŠ Ostrava.

OPORA. Zadaří se Lvici Kateřině Zeithammerové (v tmavém) proti Ostravě? | Foto: Pavel Netolička

Paradoxně přesně za týden se na stejném místě i ve stejný čas oba soupeři utkají znovu. To už ovšem nepůjde o ligové klání, utkání se odehraje v rámci čtvrtfinále Českého poháru.

V prvním duelu budou favoritkami Východočešky. Přestože v letošní sezoně se jim výsledkově nedaří jako v těch předešlých, proti Ostravě by si měly připsat pátou výhru v sezoně Chance ŽBL a svoji zápasovou bilanci tak dostat do kladných čísel, neboť zatím to mají 4:4.

Královští sokoli s velkými změnami, nový tým se přesto snaží o návrat mezi elitu

Hradeckému týmu v nejvyšší soutěži patří aktuálně šesté místo. Ostravský celek je hned za ním, ale v dosavadním průběhu probíhajícího ročníku zapsal jenom jednu standardní výhru, ta druhá byla totiž kontumační.

Lvice mohou být v dobrém rozpoložení, poslední mač zvládly vítězně, když v pátek na palubovce krajských rivalek z Trutnova uspěly díky výbornému druhému poločasu rozdílem sedmadvaceti bodů (93:66). Nejlepší střelkyní hradeckého družstva byla osmnáctibodová pivotka Julia Vydrová, nedávná posila právě z Ostravy.

Zápasy Hradce (v tmavém) s Ostravou jsou v ŽBL tradiční záležitostí.Zdroj: Pavel Netolička