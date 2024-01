/GALERIE/ Basketbalistky Hradce Králové na domácí palubovce porazily přesvědčivým rozdílem nebezpečný Brandýs nad Labem, který předešlé dva zápasy vyhrál. Bodově se o to zasloužily především zkušenější hráčky.

Chance ŽBL: Sokol Hradec Králové (v bílém) - DSK Basketball Brandýs | Foto: hradeckelvice.cz

Východočešky šly proti nevyzpytatelnému nováčkovi hned v úvodní čtvrtině do dvojciferného vedení, které si v dalších dvou periodách udržovaly a v závěrečné části už na palubovce dominovaly. Díky tomu utkání skončilo téměř třicetibodovým rozdílem.

Z hradecký tým se bodově prosazovaly výhradně zkušené hráčky, kam počítejme i reprezentantku Zeithammerovou. Byť jí za tři měsíce bude teprve 22 let, tak v nejvyšší soutěži žen působí už přes čtyři roky a patří v ní k tomu nejlepšímu. V dresu Brandýsa hrály zase prim zahraniční basketbalistky, které se postaraly o sedmatřicet z celkových třiačtyřiceti bodů středočeského celku.

Chance ŽBL – 14. kolo

Sokol Hradec Králové – DSK Basketball Brandýs nad Labem 72:43 (23:12, 35:22, 46:33). Body: Zeithammerová 20, Effangová 16, Čuperková 11, Vojtíková 9, Šubrtová 7 (10 doskoků), Velichová 3, Havrylchyková 2, Vlachová 2, Vydrová 2 – Murrayová 13, Vrančičová 12, Burdgessová 10, Johnsonová 2, Klokočníková 2, Maršíková 2, Matějková 2. Rozhodčí: Kurz, Komprs, Znamínko. Trojky: 8:5. Trestné hody: 11/10 – 17/8. Doskoky: 47:40. Fauly: 17:14. Diváci: 70.

Hradecký kouč Peter Bálint.Zdroj: hradeckelvice.czPeter Bálint, trenér Hradce: „Byl to zápas dvou poločasů, respektive dvou tří čtvrtin a pak jedné čtvrtiny. My jsme hráli dobře v poslední části. Na začátku jsme dělali hodně chyb, spousta neproměněných dvojtaktů, nebyli jsme důslední, nicméně vedli jsme a duel kontrolovali. Vysoké vítězství v podstatě zařídila v závěrečných pěti minutách Zeithammerová, která dala tři čtyři trojky v řadě. To nás dostalo do herní pohody.“

Martina Šubrtová, pivotka Hradce: „Po delší zápasové přestávce jsme se do toho pustily s vervou. Jsem ráda, že jsme po čtyřicet minut předvedly v podstatě konstantní dobrý výkon. Makaly jsme v obraně, snažily se chodit na doskok, přestože jsme silově nebyly úplně v převaze. Výsledek docela mluví za vše. Pak nám pomohly nějaké šťastné trojky, ale když to tam na konci spadne, tak to je úplně nejlepší.“

Další výsledky: Trutnov – Chomutov 63:64, USK Praha – Žabiny Brno 78:60, Slavia Praha – Slovanka 88:67, Ostrava – KP Brno (hraje se dnes od 17 hodin).

TABULKA

1. USK Praha 14 14 0 1330:678 28

2. Žabiny Brno 14 11 3 1118:889 25

3. Slavia Praha 13 10 3 993:915 23

4. KP Tany Brno 13 9 4 1009:939 22

5. Chomutov 14 7 7 1041:995 21

6. Hradec Král. 13 6 7 920:961 19

7. Brandýs n. L. 14 3 11 839:1170 17

8. Ostrava 13 3 10 824:1003 16

9. Trutnov 14 2 12 892:1148 16

10. Slovanka 14 3 11 919:1187 16

Další utkání čeká Lvice již v úterý 23. ledna, na kdy byla domluvená dohrávka třináctého kola na půdě letos velmi dobře prezentující se pražské Slavie. Úvodní rozskok proběhne úderem 18. hodiny.